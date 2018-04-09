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Тело пропавшего в декабре жителя Воронежской области нашли в лесополосе
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Тело пропавшего в декабре жителя Воронежской области нашли в лесополосе 

Вести Воронеж 49 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Мужчину разыскивали с 6 декабря. Пропавшего в бутурлиновском селе Гвазда 49-летнего мужчину нашли мёртвым, сообщили волонтёры поискового отряда «Черноземье» в понедельник, 9 апреля. Сельчанина искали с 6 декабря 2016 года. По информации «Вести-Воронеж», тело мужчины нашли в лесополосе. Информация о его гибели уточняется. Житель Гвазды ушёл из дома на улице Центральной в среду, 6 декабря. Родные обратились к волонтёрам после новогодних праздников, тогда же добровольцы и объявили поиски. Однако успеха они не принесли. Екатерина Трещикова
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