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Пропавшего недалеко от Воронежской области первоклассника нашли мёртвым
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Пропавшего недалеко от Воронежской области первоклассника нашли мёртвым 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Тело ребёнка достали из реки. Девятилетнего липецкого школьника, пропавшего в 55 км от Воронежской области, нашли мёртвым около полуночи четверга, 12 апреля. Тело мальчика обнаружили в реке Быстрая Сосна в 30 км от родного села Чернава Измалковского района, сообщила пресс-служба управления СКР по Липецкой области. Мальчик пропал 6 февраля, после того, как вышел из школы. Силовики и волонтёры составили предположительный маршрут ребёнка и недалеко от школы на льду у берега реки Быстрая Сосна нашли его рюкзак, а также следы. Идя по ним, служебно-розыскная собака привела к полынье. Появилась версия, что ребёнок мог утонуть. Водолазы вскрыли более 7,5 тыс. кв. м льда и обследовали сотни гектаров прибрежной территории и русла реки. При этом отрабатывались и другие версии. Тем более мальчик не первый раз уходил из школы самостоятельно — на основании письменного разрешения его матери. — Если ребёнок не погиб, то он может находиться как в Липецкой, так и в Воронежской области — по аналогии с предыдущими случаями. Мы отрабатываем все возможные варианты, — ранее сообщал руководитель поисково-спасательного отряда «Воронежец» Станислав Зеленин. Однако, к сожалению, мальчика нашли мёртвым — в 30 км вниз по течению реки Быстрая Сосна у берега в районе села Дмитриевка Елецкого района. Внешних признаков криминальной смерти обнаружено не было. С целью установления причины его гибели назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, добавили следователи.
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