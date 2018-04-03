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Гёте-Институт Обручевского района приглашает на лекцию
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Гёте-Институт Обручевского района приглашает на лекцию 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Новый цикл дискуссий проекта «Архитектура и свобода» открывает разговор с Давидом Мюльдером ван дер Вегтом, сооснователем голландского архитектурного бюро XML.
Автор междисциплинарной исследовательской программы в Институте Сандберг «Проектируя демократию» расскажет о книге «Парламент» — результате шести лет путешествий по миру, во время которых он и его коллеги изучили залы парламентов всех стран, и попытались понять, влияет ли архитектура законодательных собраний на уровень развития демократии. Модератор — Александр Острогорский, архитектурный журналист, преподаватель Архитектурной школы МАРШ. Начало 6 апреля в 19 часов.
Для участия необходима регистрация: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21216425.
Обручевский меридиан: последние новости
Встреча префекта Олега Волкова с жителями Обручевского района состоялась 28 марта Городские субботники планируют провести в 23 столичных парках в апреле Встреча главы управы Обручевского района с жителями состоится 18 апреля
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