Гёте-Институт Обручевского района приглашает на лекцию 

Новый цикл дискуссий проекта «Архитектура и свобода» открывает разговор с Давидом Мюльдером ван дер Вегтом, сооснователем голландского архитектурного бюро XML.
Автор междисциплинарной исследовательской программы в Институте Сандберг «Проектируя демократию» расскажет о книге «Парламент» — результате шести лет путешествий по миру, во время которых он и его коллеги изучили залы парламентов всех стран, и попытались понять, влияет ли архитектура законодательных собраний на уровень развития демократии. Модератор — Александр Острогорский, архитектурный журналист, преподаватель Архитектурной школы МАРШ. Начало 6 апреля в 19 часов.
Для участия необходима регистрация: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21216425.