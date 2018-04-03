Экстрим, белые пейзажи и красавицы: как северяне завершают снежный сезон

Возможно, минувшие выходные были последними в этом сезоне с белым искрящимся снегом. Сейчас все тает, температура воздуха растет, и в воздухе ощущается запоздалая весна. Предлагаем вам полюбоваться на то, как северяне завершают зимний сезон.