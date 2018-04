Экстрим, белые пейзажи и красавицы: как северяне завершают снежный сезон 

Возможно, минувшие выходные были последними в этом сезоне с белым искрящимся снегом. Сейчас все тает, температура воздуха растет, и в воздухе ощущается запоздалая весна. Предлагаем вам полюбоваться на то, как северяне завершают зимний сезон.

День с пользой🏂 Публикация от 🖤 (@missalena95) 2 Апр 2018 в 9:17 PDT дела идут хорошо, но неизвестно куда 🤷🏼‍♀️ Публикация от Танич (@taanichh) 30 Мар 2018 в 1:50 PDT Не Майами Бич, конечно, но на Яграх сегодня тоже хорошо #arhart #arhcity #acity #пляж #море Публикация от V A L E N T I N A (@pestova_valentina) 1 Апр 2018 в 9:33 PDT Закрываем сезон?😅☀️❄️👍💪🏼 #зима #весна #лыжи #crosscountryskiing #fischer #закрытиесезона2018 #отдых #хватитсорев #swix #snow #cold #march Публикация от 🅰️ (@andee_z) 26 Мар 2018 в 11:45 PDT Погодка — класс! Покатались огонь! Следующей зимой — думаю ехать в Кировск и там научиться катать. Публикация от Александр Азарный (@alexandrazarniy) 1 Апр 2018 в 11:50 PDT Радуга 🔥#мечка #сноупарк#архангельск #новодвинск #северодвинск#сноуборд #лыжи #горныелыжи#сноупаркмечка #экстрим #mechka #snowpark#arkhangelsk #novodvinsk #severodvinsk#snowboard #ski #snowparkmechka #extrim Публикация от Горнолыжная база «МЕЧКА» (@snowpark.mechka) 1 Апр 2018 в 1:12 PDT Публикация от Sveta Shuvaeva (@sveta_shuvaeva) 3 Апр 2018 в 12:02 PDT Что готовит этот апрель… Всем доброе утро! #апрель #весна #капель #синеенебо #доброеутро #April #spring #goodmorning #blusky #mavi #ilkbahar #gunaydin #nature Публикация от Alyon Ka (@kaalyon) 2 Апр 2018 в 8:45 PDT White Sea is really white😄 Way to #arkhangelsk through #ice with #icebreaker assistance #april #2018 #russia #north #arkhangelskregion #work_at_sea #seamanlife⚓️ #vessel #caravan #convoy #winterishere #humanatsea #wagenborg #wagenborgshipping Публикация от F®iend (@navig8tor_vl) 2 Апр 2018 в 7:46 PDT