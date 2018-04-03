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Экстрим, белые пейзажи и красавицы: как северяне завершают снежный сезон
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Экстрим, белые пейзажи и красавицы: как северяне завершают снежный сезон 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Возможно, минувшие выходные были последними в этом сезоне с белым искрящимся снегом. Сейчас все тает, температура воздуха растет, и в воздухе ощущается запоздалая весна. Предлагаем вам полюбоваться на то, как северяне завершают зимний сезон.
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