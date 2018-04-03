Предпринимателей ЮЗАО научат, как правильно строить бизнес

В этом месяце библиотека № 170 «Молодежный центр» (улица Профсоюзная, 2/34) проведет курс бизнес-лекций от профессионального аналитика, бизнес-консультанта, магистра управления бизнесом Олега Синельникова, который и является инициатором проекта, который станет «первой ласточкой» в ЮЗАО.

Лектор уже на протяжении двадцати лет занимается разработкой бизнес-стратегий для крупнейших банков и инвестиционных компаний. Курс лекций предназначается для индивидуальных предпринимателей и небольших организаций и рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса, которые уже имеют свое дело или еще только находятся в самом начале пути и подыскивают способы развития бизнеса с высокими показателями роста.

Для начала запланировано провести четыре семинара по два академических часа. На первом занятии Олег Синельников расскажет про бизнес-план развития малого и среднего предприятия (предпринимательства), а так же разберет показатели эффективности бизнеса-проекта.