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Предпринимателей ЮЗАО научат, как правильно строить бизнес
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Предпринимателей ЮЗАО научат, как правильно строить бизнес 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В этом месяце библиотека № 170 «Молодежный центр» (улица Профсоюзная, 2/34) проведет курс бизнес-лекций от профессионального аналитика, бизнес-консультанта, магистра управления бизнесом Олега Синельникова, который и является инициатором проекта, который станет «первой ласточкой» в ЮЗАО.
Лектор уже на протяжении двадцати лет занимается разработкой бизнес-стратегий для крупнейших банков и инвестиционных компаний. Курс лекций предназначается для индивидуальных предпринимателей и небольших организаций и рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса, которые уже имеют свое дело или еще только находятся в самом начале пути и подыскивают способы развития бизнеса с высокими показателями роста.
Для начала запланировано провести четыре семинара по два академических часа. На первом занятии Олег Синельников расскажет про бизнес-план развития малого и среднего предприятия (предпринимательства), а так же разберет показатели эффективности бизнеса-проекта.
Дополнительным бонусом для слушателей станет отдельный блок по налогообложению, про которое расскажет Советник налоговой службы Российской Федерации III ранга, консультант по налогообложению и бухучету Тамара Гаврилина. На первом занятии она сделает сравнительную характеристику налогов для предпринимателей и поможет им определиться с оптимальной системой налогообложения.
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