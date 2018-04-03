Ещё
Жених оригинально сделал предложение невесте в Тюмени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жених оригинально сделал предложение невесте в Тюмени 

360tv.ru 1 час назад
Жительница Тюмени навсегда запомнит необычный подход молодого человека, который предстал в образе сказочного принца, к свадебному предложению. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Белый конь, костюм, бумажная корона и немного смелости — все, что понадобилось романтику, чтобы сделать предложение любимой девушке. Свидетелями волнующего события стали случайные прохожие на Мосту влюбленных в Тюмени.
Эта девушка, сияя от счастья, согласилась стать женой своего принца. До этого он приезжал к нам на тренировки, чтобы научиться уверенно держаться в седле. Все получилось
— руководитель конноспортивного клуба Анастасия Криводанова.
Анастасия Криводанова добавила, что занятия абсолютно бесплатные. Оплачивается только транспортировка коня.
Организаторы озвучили приблизительную стоимость свадьбы внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл. Она обойдется в 45 миллионов долларов.
360tv.ru: последние новости
Дело Мухтара Гусенгаджиева: как актер, йог и рекордсмен книги Гиннеса стал осужденным педофилом Самец шимпанзе сбежал из краснодарского цирка и бродил по улице. ВИДЕО «Им будет стыдно»: отец Литвиненко оценил последствия действий Лондона по «делу Скрипаля»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей58
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя137
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт272
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами133
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ130
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение