Жених оригинально сделал предложение невесте в Тюмени

Жительница Тюмени навсегда запомнит необычный подход молодого человека, который предстал в образе сказочного принца, к свадебному предложению. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Белый конь, костюм, бумажная корона и немного смелости — все, что понадобилось романтику, чтобы сделать предложение любимой девушке. Свидетелями волнующего события стали случайные прохожие на Мосту влюбленных в Тюмени.

Эта девушка, сияя от счастья, согласилась стать женой своего принца. До этого он приезжал к нам на тренировки, чтобы научиться уверенно держаться в седле. Все получилось

— руководитель конноспортивного клуба Анастасия Криводанова.

Анастасия Криводанова добавила, что занятия абсолютно бесплатные. Оплачивается только транспортировка коня.