Жених из Тюмени сделал предложение своей любимой на белом коне

В субботу, 31 марта вечером, на тюменском Мосту влюбленных молодой человек сделал предложение руки и сердца своей невестке.

Предложение он делал не стоя на коленях, а сидя на белом коне с короной на голове. Коня по кличке Козинак он арендовал в конно-спортивном клубе «Триумф».

Как рассказала руководитель клуба Анастасия Криводанова, молодой человек не умел ездить на лошади, но благодаря двум дням упорных тренировок, он научился уверенно держаться в седле. В тот момент, когда он делал предложение, его сопровождали два инструктора.

— Эта девушка, сияя от счастья, согласилась стать женой своего принца. Подобных историй, когда наши кони помогли сделать предложение, наберётся немало. Например, молодой человек, назначивший своей даме встречу у технопарка, облачился в настоящие рыцарские доспехи. Однажды мы даже привозили нашу лошадку в Рощино, где работает невеста — прекрасная стюардесса. На парковке перед зданием аэропорта автомобили выстроились в форме сердца. И тут появился на белом коне жених. Подошёл к любимой, встал на колено и протянул ей шкатулочку с кольцом, — поделилась Анастасия Криводанова.

Видео можно посмотреть здесь.

Для настоящих романтиков пробные тренировки в конно-спортивном клубе проходят бесплатно. Нужно лишь оплатить доставку выбранного коня. Сумма оплаты рассчитывается индивидуально.

Использовано фото с сайта tumix.ru