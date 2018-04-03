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В ЛДПР предложили установить ветеранам боевых действий льготу в размере 50% на оплату услуг ЖКХ
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В ЛДПР предложили установить ветеранам боевых действий льготу в размере 50% на оплату услуг ЖКХ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается ввести льготу в размере 50% на оплату услуг ЖКХ для ветеранов боевых действий. Об этом в ходе пленарного заседания заявил депутат от ЛДПР Александр Шерин.
«Фракция ЛДПР внесла в Госдуму и отправила на заключение в правительство РФ следующие предложения. Мы предлагаем, чтобы у ветеранов боевых действий льгота на оплату услуг ЖКХ была 50%», — сказал А. Шерин.
Он пояснил, что на сегодняшний день данная льгота распространяется только на долю ветерана боевых действий в общей площади. «Он должен сначала заплатить коммунальные услуги, а потом унизительно доказывать в различных инстанциях, предоставлять справки о своей доле, чтобы ему компенсировали эти затраты», — отметил депутат.
Кроме того, парламентарий отметил необходимость увеличения натуральных выплат ветеранам боевых действий, чтобы размер выплат составлял не менее половины величины прожиточного минимума в РФ.
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