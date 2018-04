Сразу в дамки: как провинциальные российские стартапы завоевывают мир 

Роботы, веб-сервисы, игровые платформы, нейронные сети — многие российские предприниматели, занимающиеся продуктами на базе новых технологий, выходят на международные рынки еще на этапе MVP. Большинство фаундеров этих стартапов уже набили шишки в других проектах, поэтому сумели вывести свои новые компании в мир без лишних усилий. Inc. узнал у предпринимателей, как завоевать Штаты, Чили ОАЭ с помощью машины-снегоуборщика из Перми , придумать робота-рекрутера, чем стартапам может помочь «Стартап Тур» Фонда «Сколково» и почему международный стартап лучше пилить в Ульяновске , чем в Москве

Идея создать такой проект пришла Владимиру Свешникову и Александру Ураксину после того, как их компании пришлось обзвонить более 1,7 тыс. человек, из которых только около 100 пришли на собеседование, рассказал Inc. Ураксин. На работу тогда приняли 10 человек. Предприниматели решили, что 50 человек в колл-центре эффективнее заменить роботом», который не устает и может делать 10 тыс. звонков одновременно.

В 2018 году компания заключила первые сделки на рынке Ближнего Востока. Для запуска была создана англоязычная версия робота. Машина, помимо прочего, будет проводить опросы сотрудников.

Александр Ураксина

сооснователь проекта «Робот Вера»

Советы стартаперам:

Всего в мире функционируют 250 таких роботов, четверть из них — не в России. Экспорт продуктов компании растет на 400% в год, заверил Inc. сооснователь Promobot Олег Кивокурцев. Информацию о финансовых показателях он раскрыть отказался, но, по подсчетам Inc., в 2017 году выручка проекта составила около $1,8 млн Кивокурцев уверен, что стать международной компанией можно почти бесплатно. Нужно посещать выставки для поиска полезных контактов, рассылать пресс-релизы в зарубежные СМИ, закупать трафик на иностранные запросы, публиковать статьи на форумах и в сообществах. Кроме того, по его словам, завоевать доверие международных клиентов помог опыт участия в образовательной программе в рамках мастер-классов на Startup Village от Фонда «Сколково» по выводу продукции на зарубежный рынок. «В 2015 в качестве приза за победу нам дали бесплатное участие в финском Slush, после которого я попал в международный список Forbes under 30. Это, в свою очередь, обеспечило нашей компании доверие со стороны зарубежного рынка», — рассказал Кивокурцев.