Андрей Травников раскритиковал очереди в поликлиниках Новосибирска

Во вторник, 3 апреля, проверив работу нескольких отделений одной из городских поликлиник, выявил явные недостатки. Прежде всего, по словам Андрея Травникова , ему не понравились длинные очереди и нестабильная работа call-центра, а именно сложности дозвона для пациентов.

Глава Новосибирской области поставил задачу и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елене Аксёновой разобраться в ситуации и решить организационные момент в поликлиниках: «Очередей быть не должно», — приводит его слова пресс-служба регионального правительства.

Андрей Травников также отметил, что подобные внеплановые проверки объектов социальной сферы Новосибирской области будут постоянными. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.