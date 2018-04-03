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Андрей Травников раскритиковал очереди в поликлиниках Новосибирска
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Андрей Травников раскритиковал очереди в поликлиниках Новосибирска 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во вторник, 3 апреля, проверив работу нескольких отделений одной из городских поликлиник, выявил явные недостатки. Прежде всего, по словам Андрея Травникова, ему не понравились длинные очереди и нестабильная работа call-центра, а именно сложности дозвона для пациентов.
Глава Новосибирской области поставил задачу и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елене Аксёновой разобраться в ситуации и решить организационные момент в поликлиниках: «Очередей быть не должно», — приводит его слова пресс-служба регионального правительства.
Андрей Травников также отметил, что подобные внеплановые проверки объектов социальной сферы Новосибирской области будут постоянными. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.
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