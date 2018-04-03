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Ветров рассказал о неупокоенных злопыхателях РОУ
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Ветров рассказал о неупокоенных злопыхателях РОУ 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Руководитель УМИЗ Орла Максим Лобов на рабочем совещании в администрации Орла сегодня, 3 апреля, отчитался о результатах проверки муниципального предприятия ритуально-обрядовых услуг.
По его словам, информация о глубоком финансовом кризисе, размещённая одним из информационных ресурсов, не подтвердилась.
— Сокращений не планируется, задержки выплаты заработной платы нет. Производство гробов и венков продолжается. Закупки необходимых материалов проводятся. Доходы сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года, — сообщил Максим Лобов.
Руководитель РОУ также заявил, что информация о кризисе не соответствует действительности.
— Кому-то не даёт покоя наша деятельность, хотя мы провожаем в последний путь — всех упокаиваем. Ещё ни один не возвращался. 30 компаний-конкурентов, масса злопыхателей, — пояснил Владимир Ветров появление негативной информации.
По его словам, у предприятия основная проблема — это сокращение числа клиентов. Уменьшение убыли населения налицо, но этому в РОУ даже рады, продолжил отшучиваться Владимир Ветров.
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Сообщение Ветров рассказал о неупокоенных злопыхателях РОУ появились сначала на РИА 57.
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