Ветров рассказал о неупокоенных злопыхателях РОУ

Руководитель УМИЗ Орла Максим Лобов на рабочем совещании в администрации Орла сегодня, 3 апреля, отчитался о результатах проверки муниципального предприятия ритуально-обрядовых услуг.

По его словам, информация о глубоком финансовом кризисе, размещённая одним из информационных ресурсов, не подтвердилась.

— Сокращений не планируется, задержки выплаты заработной платы нет. Производство гробов и венков продолжается. Закупки необходимых материалов проводятся. Доходы сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года, — сообщил Максим Лобов.

Руководитель РОУ также заявил, что информация о кризисе не соответствует действительности.

— Кому-то не даёт покоя наша деятельность, хотя мы провожаем в последний путь — всех упокаиваем. Ещё ни один не возвращался. 30 компаний-конкурентов, масса злопыхателей, — пояснил Владимир Ветров появление негативной информации.

По его словам, у предприятия основная проблема — это сокращение числа клиентов. Уменьшение убыли населения налицо, но этому в РОУ даже рады, продолжил отшучиваться Владимир Ветров.

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