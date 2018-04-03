Деловой туризм в Петербурге поддержат субсидиями

Инициатива Конгрессно-выставочного бюро, по всей видимости, — одна из мер, направленных на стимулирование делового туризма в Северной столице. Напомним, в конце прошлого года была принята программа развития туризма на ближайшие пять лет, где этой сфере уделяется особое внимание — до 2023 года рост объемов деловых посещений города, согласно ей, должен вырасти на 25 процентов.

Надо сказать, что изменить ситуацию пытаются уже не первый год. Создание кластера делового туризма, организация специального Единого делового календаря, который бы позволял максимально наполнить город интересными событиями международного уровня, решение вопроса отсутствия необходимых инфраструктурных объектов — все это то и дело проговаривается и чиновниками, и экспертами, но перелома так и не наблюдается. Теперь зайти решили с другой стороны: для НКО, собирающихся провести какие-либо конгрессно-выставочные мероприятия, новая программа предусматривает выделение довольно больших средств.

— На 2018 год предусмотрено выделение 25 миллионов рублей, на следующий — 50 миллионов, а начиная с 2019-го и до 2023 года включительно — по 100 миллионов рублей ежегодно. При этом соискатели субсидий могут получить компенсацию до 30 процентов объема расходов, — сообщил начальник отдела управления проектами Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга Дмитрий Антипин.

По его словам, для получения финансирования организаторам придется представить ряд документов, включая полный отчет о расходах на конференцию или форум. Специалисты соглашаются, 30 процентов — неплохие деньги, вот только вряд ли социально ориентированным некоммерческим организациям это поможет.

— Казалось бы, суммы называют немаленькие, но если считать, что организация мероприятия с числом участников около 150-200 человек может обойтись в 5-10 миллионов (смета отличается в зависимости от выбора площадки, сервисов для участников, перелетов и проживания спикеров и еще множества параметров), а субсидия покроет только треть суммы, понятно, что организаторам нужно найти еще немало средств. А точнее, весь объем, ведь поступит субсидия уже после предоставления отчета по фактическим расходам. А если это НКО, то собственных денег на проведение или возможности взять кредит у них, скорее всего, нет, — анализирует генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл», компании-оператора конгрессно-выставочных центров «Экспофорум» и «Ленэкспо», Сергей Воронков

По мнению эксперта, прогнозировать эффективность программы сейчас невозможно из-за того, что четких очертаний у нее нет, а основные положения непонятны. Какие именно мероприятия идут в зачет? Какова должна быть численность участников?

Пока есть только общее понятие «конгрессно-выставочные мероприятия», без уточнения тематик, форматов, количества присутствующих.

В Конгрессно-выставочном бюро отмечают, что «возможно, в дальнейшем в этом отношении будут внесены коррективы, но пока мы работаем в рамках тех условий, что имеются». То же самое «возможно» говорят и насчет предложения распространить субсидии на остальных организаторов конгрессов, не только НКО. И если нынешняя мера к количественному «скачку» конгрессов привести не в силах, то с такой корректировкой, говорят участники рынка, это возможно.

— Например, осенью совместно со Всемирной выставочной ассоциацией мы проводим Конгресс UFI, на который съедутся более 500 представителей конгрессно-выставочной отрасли со всего мира, и мы будем знакомить петербургских и россий-ских организаторов мероприятий и представителей площадок с элитой глобального рынка. Это — реальный инструмент привлечения зарубежных ивентов в Петербург и вклад в экономику города. Но мероприятие — расходное, никакой прибыли с него получить невозможно, работаем в минус, — констатирует Воронков.

Кроме того, чтобы достигнуть к 2023 году упомянутого роста, специалисты советуют обратить внимание на расширение спектра предложений для делового туризма. Причем не только за счет традиционных для Петербурга направлений, но и за счет новых.

Ирина Семенова. — В частности, у города большой потенциал в организации промышленного туризма, который пока практикуется не так широко, как хотелось бы. В этом смысле развитие делового туризма, демонстрация разных потенциальных направлений отрасли участникам деловых событий могли бы способствовать их становлению, — подчеркивает председатель комитета по туризму и гостеприимству общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Ожидается, что в этом году программе субсидирования конгрессно-выставочных мероприятий предстоит своеобразная «обкатка», а уже после нее будут рассматриваться решения о внесении в нее корректив. Напомним, по примерным подсчетам специалистов, доля доходов от туристической отрасли в доходной части городского бюджета оценивается в 10 процентов, то есть около 48 миллиардов рублей. Из них не менее чем две трети приходится на деловой и событийный туризм.