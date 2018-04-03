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Прокуратура Нижнего нашла нарушения в «дорожных контрактах»
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Прокуратура Нижнего нашла нарушения в «дорожных контрактах» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В марте этого года департамент благоустройства и дорожного хозяйства мэрии провел четыре аукциона, общая стоимость которых составила 883,6 млн рублей, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Проверка установила, что заказчик нарушил требования законодательства о контрактной системе. Например, в аукционную документацию были необоснованно внесены изменения, устанвлены излишние требования к материалам. В итоге прокуратура возбудила четыре дела об административных правонарушениях.
Напомним, в регионе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы 19 участков на трассах в Княгининском, Вачском, Богородском, Кстовском, Балахнинском районах, а также в Чкаловске, Дзержинске, на Бору. На эти цели из областного бюджета выделили 766 млн рублей.
После проведения анализа аукционной документации прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода и потребовала привлечь виновных к ответственности.
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