Ещё
Воробьев призвал ведомства серьезно отнестись к организации пасхальных празднеств в МО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев призвал ведомства серьезно отнестись к организации пасхальных празднеств в МО 

360tv.ru 1 час назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к ведомствам, отвечающим за безопасность и сохранность здоровья населения, с просьбой серьезно отнестись к организации мероприятий во время празднования Пасхи. Православные отметят ее в грядущее воскресенье, 8 апреля.
В ходе заседания правительства региона Воробьев напомнил, что в храмы и на торжественные богослужения по всей Московской области придут десятки тысяч жителей. Многие из них будут с детьми.
Предстоят мероприятия к празднованию Пасхи. Важно серьезно отнестись к их организации и сопровождению
— Андрей Воробьев.
Тематическая ярмарка «Пасхальный праздник» начала свою работу в городском округе Химки. В этом году она открылась сразу на двух площадках — на улицах Мельникова и Чапаева.
360tv.ru: последние новости
Дело Мухтара Гусенгаджиева: как актер, йог и рекордсмен книги Гиннеса стал осужденным педофилом Самец шимпанзе сбежал из краснодарского цирка и бродил по улице. ВИДЕО «Им будет стыдно»: отец Литвиненко оценил последствия действий Лондона по «делу Скрипаля»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей60
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя138
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт267
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами132
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ131
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение