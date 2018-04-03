Воробьев призвал ведомства серьезно отнестись к организации пасхальных празднеств в МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к ведомствам, отвечающим за безопасность и сохранность здоровья населения, с просьбой серьезно отнестись к организации мероприятий во время празднования Пасхи. Православные отметят ее в грядущее воскресенье, 8 апреля.

В ходе заседания правительства региона Воробьев напомнил, что в храмы и на торжественные богослужения по всей Московской области придут десятки тысяч жителей. Многие из них будут с детьми.

Предстоят мероприятия к празднованию Пасхи. Важно серьезно отнестись к их организации и сопровождению

— Андрей Воробьев.