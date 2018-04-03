ЦППК завершила обновление программного обеспечения системы продаж билетов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила обновление программного обеспечения системы продаж проездных документов, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

«ЦППК провела обновление программного обеспечения системы продаж и внедрила новые функции и возможности для пассажиров. В рамках проведенной модернизации были приняты меры для выполнения требований 152 ФЗ РФ «О персональных данных» и 290 ФЗ РФ «О внесении изменений в Федеральный закон „О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт и отдельные законодательные акты Российской Федерации“, — говорится в сообщении.

Уточняется, что одним из результатов проведенных работ стало расширение функционала билетопечатающих автоматов (БПА).

»Появились новые опции: оформление нескольких билетов или абонементов в одном заказе, просмотр актуального расписания движения пригородных электропоездов, а также информации о действующих акциях, льготах и правилах проезда. Появилась функция «Продление абонемента»: всего в несколько кликов пассажир может приобрести свой привычный билет с аналогичными параметрами. После окончания действия текущего абонемента БПА предложит пассажиру обновить проездной документ. Также теперь абонемент с «Велоопцией» и услугу «Велосипед 0» можно оформить не только в кассах, но и в БПА», — поясняется в сообщении.

Также в 2018 г. кассиры-контролеры, работающие в электричках на всех направлениях ЦППК, смогут принимать банковские карты. Как подчеркивается, на данный момент такая опция в тестовом режиме доступна для пассажиров Павелецкого направления.

«Из-за масштабных технических работ некоторые пассажиры еще могут сталкиваться с временными трудностями: наблюдаются сложности с использованием проездных документов на турникетах, приобретенных до 1 марта. В этом случае пассажиру необходимо обратиться в любую удобную для него претензионную кассу для активации/восстановления/возврата проездного документа», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что ЦППК проводит дополнительные проверки работы оборудования и программного обеспечения, усилен штат Центра технического обслуживания.

«На головных вокзалах (на Рижском направлении — на станции «Тушино») организованы претензионные кассы, где пассажиры могут проверить свои проездные документы, получить разъяснения о порядке действий или подать заявление на возврат денежных средств. Также билетные кассиры, кассиры по обслуживанию БПА и кассиры-контролеры оперативно передают все зафиксированные проблемы разработчикам программного обеспечения. ОАО «Центральная ППК» приносит свои извинения за временные неудобства», — добавили в пресс-службе.