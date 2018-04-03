ЦППК обновила систему продаж билетов на электрички

Центральная пригородная пассажирская компания закончила обновление системы продаж проездных документов.

Напомним, «перепрошивать» турникеты и билетопечатающие автоматы ЦППК начала с декабря прошлого года. Из-за этого в последние три месяца пассажиры столкнулись с массой неудобств: турникеты перестали принимать билеты, в кассах не работали банковские терминалы, экраны были плохо откалиброваны и не реагировали на прикосновения.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе ЦППК, сейчас все работы закончены. В билетопечатающих автоматах появились новые функции: оформление нескольких билетов или абонементов в одном заказе, появилось «Продление абонемента», абонемент с велоопцией.

В компании предупреждают, что из-за масштабных работ пассажиры до сих пор могут испытывать трудности с использованием билетов, купленных до 1 марта. В этом случае необходимо обратиться в претензионную кассу — они находятся на головных вокзалах, а на Рижском направлении — на станции Тушино.

Благодаря обновлению системы продаж в компании планируют запустить онлайн-продажу разовых билетов на проезд, а кроме того, все кассиры-контролеры в течение года получат банковские терминалы — сейчас с помощью карт билеты в поезде могут купить только пассажиры Павелецкого направления.