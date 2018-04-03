На скупку суверенитета стран Западной Европы США потратили огромные деньги

Ровно 70 лет назад Конгресс США одобрил, а президент Трумен подписал знаменитый «План Маршалла». В рамках этой программы страны Западной Европы безвозмездно получили от Америки колоссальные средства. Но невиданная щедрость Вашингтона имела свои причины. По сути, Европе дали взятку за отказ от суверенитета. В противном случае она грозила уйти в сферу влияния СССР.

Экономическая ситуация в Европе второй половины 1940-х была крайне тяжелой. В странах, принявших сражения Второй мировой на себя, были разрушены целые города, серьезно пострадала инфраструктура, в том числе транспортная. Общий объем промышленного производства в Европе составлял 88% от довоенного.

Чтобы понять масштабы падения, нужно учитывать, что оценивался потенциал в том числе не воевавших стран и Британии, где в годы войны производство непрерывно росло, а по ее итогам промышленность осталась на «военных рельсах» и требовала конверсии.

Сельское хозяйство (опять же — по обобщенным оценкам и с учетом не воевавших стран) потеряло 15–20% от довоенного уровня, но ситуация была крайне неравномерна. Население Германии , к примеру, голодало.

Процветали безработица, нищета, разруха, бандитизм. Крепло общее чувство безысходности.

В этих условиях США пошли на предоставление странам Западной Европы беспримерной и безвозмездной финансовой помощи. Но ее распределение выглядело странным: из 12,4 млрд долларов за 4 года действия «Плана Маршалла» почти 3 миллиарда достались Британии, 2,5 — Франции , 1,3 — Италии . Это заставляет внимательно вглядеться не столько в экономическую, сколько в политическую ситуацию в этих трех странах.

Призрак бродит по Европе

В июле 1945 года Уинстон Черчилль проиграл выборы, уступив большинство лейбористам и их лидеру Клементу Эттли . Консерваторы в ходе избирательной кампании напирали преимущественно на свои военные победы, а их оппоненты говорили о будущем. Предвыборная программа Эттли так и называлась — «Заглянем в лицо будущему». Она обещала создать в Великобритании государство «всеобщего благоденствия» в соответствии с идеями демократического социализма.

Лейбористы выступали за сохранение введенного в военное время госконтроля над экономикой, национализацию важнейших отраслей промышленности, транспорта и Английского банка, а также за укрепление союза с СССР. В итоге они получили большинство в Палате общин , сформировали правительство и попытались реализовать свои предвыборные планы, столкнувшись с противодействием консервативной Палаты лордов. Тем не менее до 1947 года Эттли успел национализировать, к примеру, железнодорожный транспорт, электроэнергетику и угольную промышленность.

В послевоенной Франции правили не лейбористы, но местная коммунистическая партия имела серьезное влияние на политику. Движение Сопротивления действовало и управлялось при активном участии ФКП, коммунисты играли основную роль в Парижском восстании 1944 года, к компартии в те годы примкнули многие мировые знаменитости, включая Пабло Пикассо . После освобождения Франции коммунисты вошли в правительство де Голля, и к концу 1945-го число членов ФКП составляло более полумиллиона человек. На октябрьских выборах в Национальное собрание того же года коммунисты получили первое место, 26,2% голосов и самую крупную фракцию. При этом второе место и результат в 23,4% получили социалисты Французской секции Рабочего Интернационала.

В Италии компартия играла ведущую роль в антифашистском Комитете национального освобождения, а в 1944–1945 годах стала крупнейшей политической партией страны — ее численность достигла без малого двух миллионов членов. Как и в случае с Францией, представители ИКП вошли в послевоенное правительство. А на парламентских выборах 1948 года получили более 30% голосов.

В Ялте страны-победительницы, конечно, договорились о разделе сфер влияния. Вот только западная сфера влияния сама собой уходила из-под англосаксонского контроля и явно тяготела к Советскому Союзу. Настолько велик был престиж СССР и коммунистической партии, что вынесли на своих плечах тотальную войну и освободили Европу от фашизма.

Это была серьезная угроза, о которой без обиняков говорил в Фултоне Черчилль, давая старт холодной войне.

Недаром наши «зарубежные партнеры» 70 лет потратили на то, чтобы вычистить из памяти европейцев эти страницы истории и перевернуть их представления о прошлом настолько, чтобы в ЕС уравняло коммунистическую и фашистскую идеологии. «План Маршалла» был первым шагом в этом направлении.

Как родился Евросоюз

На первый взгляд, «План Маршалла» предлагал странам Западной Европы финансовую помощь, учитывая при этом интересы самих США. То есть представлял собой вариант взаимовыгодного экономического сотрудничества. Именно так о нем и заявлял в своей речи в Гарвардском университете 5 июля 1947 года госсекретарь США Джордж Маршалл . Описывая ситуацию в Европе, он говорил:

«Фермеры всегда производили продукты питания, чтобы обменять их жителям городов на другие потребности жизни. Это разделение труда — основа современной цивилизации. В настоящее время оно находится под угрозой. Города и городские отрасли промышленности не производят нужные товары, чтобы обменять их на продовольствие фермерам. Имеется огромная нехватка сырья и топлива. Машин, как я уже сказал, не хватает или же они полностью изношены. Фермеры не могут найти необходимые им товары в продаже. Тем временем люди в городах нуждаются в пище и топливе, в некоторых областях Европы встает призрак голода. Поэтому правительства вынуждены использовать свои бюджетные деньги и кредиты, чтобы закупить товары первой необходимости за границей… Правда в том, что на следующие три или четыре года потребности Европы в иностранном продовольствии и других важнейших продуктах — в основном из Америки — настолько превышают ее нынешнюю платежную способность, что ей нужно оказать значительную дополнительную помощь, или она столкнется с очень серьезным обострением ситуации в экономической, социальной и политической областях».

То есть странам Европы нужно было дать денег, чтобы они смогли покупать товары у Америки. Классическая политика, которая позволяла создать рабочие места в США и в конечном итоге вернуть потраченные деньги.

Менее чем год спустя, 3 апреля 1948 года, в США был принят закон «Об оказании экономической помощи иностранным государствам», определяющий конкретную реализацию «Плана Маршалла». В соответствии с этим законом, в каждую страну-участницу плана назначалась специальная миссия для выявления потребностей и распределения денег. Спецпредставитель, координирующий работу всех миссий, разместился в Париже.

Экономический журнал United States News and World Report в 1948-м с радостью писал: «Администратор по проведению в жизнь этой программы… сможет, например, сказать Франции, нужно ли восстанавливать железные дороги или улучшать автострады. Он сможет решать вопрос о том, следует ли механизировать фермы…» и т.д.

При этом закон требовал от стран — участниц Плана провести «финансовые и валютные мероприятия, необходимые для стабилизации денежного обращения», как можно быстрее сбалансировать бюджет и устранить таможенные барьеры, чтобы «поощрять и облегчать расширение обмена товарами и услугами между собой».

Таким образом, «План Маршалла» создавал из стран Западной Европы экономический блок. Который после 1951 года и принятия закона «О взаимном обеспечении безопасности» стал формироваться как блок военный.

Еще 12 июля 1947 года в Париже собрались представители 16 стран Западной Европы для обсуждения «Плана Маршалла». Впоследствии на базе Парижской конференции возник Комитет по экономическому сотрудничеству для координации усилий по выполнению Плана. А уже из него выросла Организация экономического сотрудничества и развития . То есть, в конечном счете, Евросоюз.

«Закон «Об оказании помощи иностранным государствам» не имеет прецедента в мировой юридической практике: это закон, принятый законодательным органом одной страны, но имеющий силу для других, формально суверенных государств», — писали по этому поводу в СССР.

Цена суверенитета

Одним из условий присоединения к «Плану Маршалла» был вывод коммунистов из состава кабинета министров . И во Франции, и в Италии представители компартий вынужденно покинули правительство. Но этим политическое давление со стороны США не ограничивалось.

Согласно американскому закону от 3 апреля 1948 года, администратор по осуществлению «Плана Маршалла» был уполномочен прекращать действие программы для конкретной страны, если, по его мнению, эта страна «не выполняет подписанных ею соглашений». Был и такой пункт: администратор вправе прекратить оказание помощи в любое время, если это «более не отвечает национальным интересам США».

Таким образом, экономическая помощь открыто объявлялась инструментом продвижения американской политики на территории Западной Европы. На одной чаше весов лежали огромные деньги, столь необходимые для разрушенных экономик, на другой — необходимость следовать в русле интересов США под строгим надзором американских администраторов.

В 1948 году в Италии была развернута мощная антикоммунистическая кампания, в которую были вовлечены многие политические и общественные силы, включая церковь. Они получали прямую поддержку от посольства США, что неудивительно — накануне выборов в итальянский парламент сам Маршалл прямо заявил, что в случае победы коммунистов финансовая помощь для страны будет свернута. Выбор между деньгами и демократией стал конкретен как никогда.

Была ли альтернатива «Плану Маршалла»?

Безальтернативность «Плана Маршалла» для восстановления разрушенных войной экономик по сей день ставится под сомнение.

Страны Восточной Европы прошли этот сложный период, опираясь на другую экономическую систему. Самостоятельно осуществляла послевоенное восстановление и франкистская Испания , которая не была включена в американский план.

Безусловно, серьезная финансовая подпитка сгладила для Западной Европы многие острые углы и позволила выйти на высокие стандарты жизни за меньшие сроки. Но ценой этих свершений стало фактическое превращение западноевропейских стран в американские доминионы.