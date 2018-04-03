С сегодняшнего дня в Костромской области находится икона и мощи Матроны Московской 

В Костромскую область привезли икону и мощи блаженной Матроны Московской, которым в преддверии Пасхи могут поклониться все православные жители региона, сообщает Костромская митрополия. В нашей области святыня пробудет до 12 апреля. Она побывает в храмах разных городов. Считается, что молитва Матроне и поклонение ее иконе и мощам творят настоящие чудеса даже с невоцерковленными людьми, даже после смерти святая исцеляет душу и тело.
График пребывания иконы и святых мощей блаженной Матроны Московской в храмах Костромской митрополии:
· 3 апреля (Великий Вторник) — храм Спаса-на-Запрудне
· 4 апреля (Великая Среда) — храм Спаса-в-рядах
· 5 апреля (Великий Четверг) — храм Александра и Антонины в Селище
· 6 апреля (Великая Пятница) — храм Ильи Пророка за Волгой
· 7 апреля (Великая Суббота) — храм апостолов Петра и Павла в Паново
· 8 апреля (Светлое Христово Воскресение, Пасха) — храм преподобного Серафима Саровского в Малышково
· 9 апреля (Понедельник Светлой седмицы) — Воскресенский собор Костромы
· 10 апреля (Вторник Светлой седмицы) — храм святого православного Иоанна Кронштадтского
· 11 апреля (Среда Светлой седмицы) — храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского
· 12 апреля (Четверг Светлой седмицы) — храм святителя Николая в Ребровке
· 13 апреля (Пятница Светлой седмицы) — храм преподобного Сергия Радонежского в поселке Волжский
· 14 апреля (Суббота Светлой седмицы) — храм преподобного Тихона Луховского в Волгореченске
· 15 апреля (Антипасха) — Крестовоздвиженский храм Нерехты