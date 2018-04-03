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Красноярский путешественник на велосипеде добрался до центра Байкала
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Красноярский путешественник на велосипеде добрался до центра Байкала 

АиФ Красноярск 46 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Путешественник из Красноярска на велосипеде по льду доехал до центра Байкала. Информацию подтверждают в красноярском краевом отделении русского географического общества.
Более 300 км проехал пенсионер Владимир Черников на велосипеде по льду. Экспедиция прошла в конце марта и заняла несколько дней. Путешественник признается, что на озере мало достопримечательностей, поэтому он с коллегами решил создать новые. Так, в 2017 году по его инициативе в Сибирском госуниверситете геосистем и технологий (Новосибирск) заказали точный расчет, где расположен центр самого глубокого озера. Оказалось, что он находится в центре о. Ольхон.
Предполагается, что памятный знак будет там установлен уже в 2018 году. Однако для этого необходимо согласование с министерством природы.
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