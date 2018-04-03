Приднестровье поддержало идею провести в Риме переговоры по урегулированию

Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини предложил участникам переговоров по приднестровскому урегулированию провести в мае в Риме встречу в формате «пять плюс два» ( Молдавия , Приднестровье, ОБСЕ, Россия Украина и наблюдатели от США ЕС ).

"Мы к такой идее, провести встречу в формате «5+2» в Риме, относимся положительно. Если будет повестка дня, конечно, встреча будет организована. По поводу сроков, это уже решать участникам формата. Мы готовы встретиться и в апреле, и в мае, и в июне — главное, чтобы повестка дня была обозначена", — сказал он.