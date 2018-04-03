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Приднестровье поддержало идею провести в Риме переговоры по урегулированию
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Приднестровье поддержало идею провести в Риме переговоры по урегулированию 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Тирасполь поддерживает идею провести переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» в Риме в мае, заявил РИА Новости президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский.
Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини предложил участникам переговоров по приднестровскому урегулированию провести в мае в Риме встречу в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).
"Мы к такой идее, провести встречу в формате «5+2» в Риме, относимся положительно. Если будет повестка дня, конечно, встреча будет организована. По поводу сроков, это уже решать участникам формата. Мы готовы встретиться и в апреле, и в мае, и в июне — главное, чтобы повестка дня была обозначена", — сказал он.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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