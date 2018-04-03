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В СИЗО, где содержится Олег Сорокин, заклеивают камеры бумагой
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В СИЗО, где содержится Олег Сорокин, заклеивают камеры бумагой 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
3 камеры сборного отделения, а также 4 душевые требуют проведения косметического и капитального ремонтов, сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области. Камерные помещения нуждаются в ремонте пола, необходима замена санитарного технического оборудования. В некоторых камерах отсутствуют радио-динамики, нуждаются в замене усилители, необходимо приобретение и установка зеркал и другого инвентаря.
Также содержащиеся в СИЗО периодически выводят из строя видеокамеры. Объектив одной из них был закрашен, другой — заклеен бумагой.
И.о. прокурора области потребовал от руководства СИЗО повысить результативность оперативно-розыскной деятельности. В частности, в сферах взаимодействия с другими правоохранительными органами, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, выявлению фактов совершения коррупционных правонарушений.
По факту проверки начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области внесено представление о необходимости их устранения нарушений и недопущения их впредь. Сообщается, что виновные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, с декабря прошлого года в этом СИЗО находится экс-зампред Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин. Сам подследственный ранее отмечал, что «к сожалению, пожаловаться на условия содержания не может».
При этом во время конференц-связи с Сорокиным из СИЗО связь была плохая. Его даже переводили в другую камеру.
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