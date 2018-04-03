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Главе сельского поселения в Крыму предъявили обвинения из-за гибели ребёнка под качелями
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Главе сельского поселения в Крыму предъявили обвинения из-за гибели ребёнка под качелями 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Главе Кировского сельского поселения предъявили обвинения в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России. Несчастный случай произошёл в 2017 году. Рядом с детской площадкой лежали демонтированные качели, которые не были закреплены должным образом. Конструкция упала на восьмилетнего мальчика. От полученных травм он скончался в больнице.
«По данным следствия, с 30 июня по 24 июля 2017 года обвиняемый достоверно знал, что демонтированные качели, расположенные в посёлке Кировское в непосредственной близости к детской площадке, представляют опасность», — отметили в пресс-службе.
Глава сельского поселения не принял необходимых мер. Теперь суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчину также отстранили от занимаемой должности.
В 2017 году Newinform сообщало, что в Воронежской области СК проводит проверку после гибели ребёнка на детской площадке.
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