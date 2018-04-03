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Памятник 100-летию ВЛКСМ откроют в Ярославле первого октября
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Памятник 100-летию ВЛКСМ откроют в Ярославле первого октября 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Памятник 100-летию ВЛКСМ установят в сквере «Встреча» напротив кинотеатра «Родина» к первому октября.
2 апреля прошло заседание оргкомитета, на котором рассмотрели эскиз и макет будущего монумента, а также обсудили планы по его установке.
Проект будущего памятника 100-летию ВЛКСМ выбрали в марте. Из семи представленных макетов жюри и жителям города больше по душе пришелся вариант, предложенный Леонидом и Елизаветой Малафеевскими. Это не просто памятник, авторы предложили использовать всю территорию сквера, обустроив там пешеходные дорожки и оранжереи.
— В основе концепции лежит идея превращения сквера в уютный «кабинет», городскую гостиную, — рассказали авторы проекта.
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