В Красноярске при поддержке РУСАЛа пройдет Неделя Института «Стрелка»

С 21 по 28 апреля в партнерстве с компанией РУСАЛ Институт «Стрелка» организует бесплатную просветительскую программу о городской культуре, сохранении наследия, городском развитии и медиа. Цель Недели «Стрелки» — выстроить диалог между российскими и зарубежными экспертами, локальными специалистами и местными жителями. Программа ориентирована на широкий круг горожан и не требует специальной подготовки. Все эксперты будут говорить на простом и понятном языке, чтобы у каждого была возможность составить собственное представление о том, как устроен город.

В рамках Недели «Стрелки» красноярцы смогут посетить лекции, воркшопы, дискуссию и кинопоказ. Основными площадками станут музейный центр «Площадь мира» и культурное пространство «Каменка». Все мероприятия бесплатны, необходима предварительная регистрация. Подробную информацию о программе можно найти в социальных сетях и на сайте Института «Стрелка».

В программе:

21 апреля

19:30 — Лекция британского архитектора и основателя бюро Studio Weave «Как архитектурное бюро создает пространство вместе с горожанами», на которой Дже Ан объяснит, зачем расписывает стены домов вместе с жителями и почему дерево — это материал будущего.

22 апреля

13:30 — Журналисты Strelka Mag, Downtown и автор Telegram-канала «Журналистика» в рамках Медиадня поделятся советами, как использовать новые платформы, выходить в офлайн и менять отношение жителей к городу.

19:00 — Лекция руководителя проектов и ведущего архитектора КБ Стрелка Али Чечёткиной «Типовая застройка будущего: как угодить каждому» о том, какие дома мы будем покупать через ближайшие 5-10 лет. Жителям Красноярска будут представлены факты о современном жилье в России , которые выявили при разработке новых принципов жилой застройки ДОМ.РФ и КБ Стрелка.

24 апреля

19:30 — Лекция ведущего партнера КБ Стрелка и оператора программы «Моя улица» по разработке дизайн-проектов Александры Сытниковой о том, почему благоустройство — это не ремонт, а решение современных городских проблем.

25 апреля

19:30 — Немецкий архитектор Макс Швиталла, на лекции «По следам пешеходов», организованной при поддержке Гёте-Института в Новосибирске , объяснит, как народные тропы помогают в планировании транспортных городских систем.

26 апреля

19:30 — Идеолог фестиваля восстановления исторической среды « Том Сойер Фест» Андрей Кочетков на лекции «Как спасти исторический город силами жителей» расскажет, как небольшая инициатива превратилась в масштабный фестиваль, а также поделится опытом работы со спонсорами и волонтерами.

27 апреля

19:30 — При участии Яндекс. Такси пройдет дискуссия «Уже в пути», где будут обсуждаться новые городские привычки и их влияние на транспортные системы городов. Среди экспертов — Дарья Табачникова , создатель проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга», Илья Петушков , менеджер проектной группы «Магистраль», ведущий консультант MobilityInChain, и Дарья Золотухина, руководитель службы бренда Яндекс. Такси.

28 апреля

19:30 — Кинопоказ «Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк » о легендарной Джейн Джекобс , которая первой встала на защиту жилых кварталов Нью-Йорка и победила девелоперов с их башнями и магистралями.

Воркшопы:

Во время мастер-классов с теоретическими и практическими занятиями, а также полевыми исследованиями участники, прошедшие предварительный отбор, научатся рассказывать истории о своем городе под руководством основателей студии «Гонзо-дизайн» Ксении Диодоровой и Алексея Полеухина.

21 апреля

На однодневном «Воркшопе по сторителлингу», организованном при поддержке Гёте-Института в Новосибирске и международной онлайн-платформы konverter.media, будут учить рассказывать истории в современных медиа, писать последовательно и интересно, а также использовать разные форматы и мультимедийные инструменты. Этот короткий воркшоп будет интересен журналистам, редакторам, пиарщикам, блогерам и кураторам проектов.

22-27 апреля

Второй «Воркшоп по исследованию городской идентичности» от тех же кураторов продлится 5 дней. Участники разработают концепцию проекта для территории Левого и Правого берега Енисея. Воркшоп будет полезен специалистам из разных сфер: дизайнерам и художникам, архитекторам, антропологам, социологам и городским активистам.