В Красноярске при поддержке РУСАЛа пройдет Неделя Института «Стрелка» 

С 21 по 28 апреля в партнерстве с компанией РУСАЛ Институт «Стрелка» организует бесплатную просветительскую программу о городской культуре, сохранении наследия, городском развитии и медиа. Цель Недели «Стрелки» — выстроить диалог между российскими и зарубежными экспертами, локальными специалистами и местными жителями. Программа ориентирована на широкий круг горожан и не требует специальной подготовки. Все эксперты будут говорить на простом и понятном языке, чтобы у каждого была возможность составить собственное представление о том, как устроен город.
В рамках Недели «Стрелки» красноярцы смогут посетить лекции, воркшопы, дискуссию и кинопоказ. Основными площадками станут музейный центр «Площадь мира» и культурное пространство «Каменка». Все мероприятия бесплатны, необходима предварительная регистрация. Подробную информацию о программе можно найти в социальных сетях и на сайте Института «Стрелка».
В программе:
21 апреля
19:30 — Лекция британского архитектора и основателя бюро Studio Weave «Как архитектурное бюро создает пространство вместе с горожанами», на которой Дже Ан объяснит, зачем расписывает стены домов вместе с жителями и почему дерево — это материал будущего.
22 апреля
13:30 — Журналисты Strelka Mag, Downtown и автор Telegram-канала «Журналистика» в рамках Медиадня поделятся советами, как использовать новые платформы, выходить в офлайн и менять отношение жителей к городу.
19:00 — Лекция руководителя проектов и ведущего архитектора КБ Стрелка Али Чечёткиной «Типовая застройка будущего: как угодить каждому» о том, какие дома мы будем покупать через ближайшие 5-10 лет. Жителям Красноярска будут представлены факты о современном жилье в России, которые выявили при разработке новых принципов жилой застройки ДОМ.РФ и КБ Стрелка.
24 апреля
19:30 — Лекция ведущего партнера КБ Стрелка и оператора программы «Моя улица» по разработке дизайн-проектов Александры Сытниковой о том, почему благоустройство — это не ремонт, а решение современных городских проблем.
25 апреля
19:30 — Немецкий архитектор Макс Швиталла, на лекции «По следам пешеходов», организованной при поддержке Гёте-Института в Новосибирске, объяснит, как народные тропы помогают в планировании транспортных городских систем.
26 апреля
19:30 — Идеолог фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков на лекции «Как спасти исторический город силами жителей» расскажет, как небольшая инициатива превратилась в масштабный фестиваль, а также поделится опытом работы со спонсорами и волонтерами.
27 апреля
19:30 — При участии Яндекс. Такси пройдет дискуссия «Уже в пути», где будут обсуждаться новые городские привычки и их влияние на транспортные системы городов. Среди экспертов — Дарья Табачникова, создатель проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга», Илья Петушков, менеджер проектной группы «Магистраль», ведущий консультант MobilityInChain, и Дарья Золотухина, руководитель службы бренда Яндекс. Такси.
28 апреля
19:30 — Кинопоказ «Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк» о легендарной Джейн Джекобс, которая первой встала на защиту жилых кварталов Нью-Йорка и победила девелоперов с их башнями и магистралями.
Воркшопы:
Во время мастер-классов с теоретическими и практическими занятиями, а также полевыми исследованиями участники, прошедшие предварительный отбор, научатся рассказывать истории о своем городе под руководством основателей студии «Гонзо-дизайн» Ксении Диодоровой и Алексея Полеухина.
21 апреля
На однодневном «Воркшопе по сторителлингу», организованном при поддержке Гёте-Института в Новосибирске и международной онлайн-платформы konverter.media, будут учить рассказывать истории в современных медиа, писать последовательно и интересно, а также использовать разные форматы и мультимедийные инструменты. Этот короткий воркшоп будет интересен журналистам, редакторам, пиарщикам, блогерам и кураторам проектов.
22-27 апреля
Второй «Воркшоп по исследованию городской идентичности» от тех же кураторов продлится 5 дней. Участники разработают концепцию проекта для территории Левого и Правого берега Енисея. Воркшоп будет полезен специалистам из разных сфер: дизайнерам и художникам, архитекторам, антропологам, социологам и городским активистам.