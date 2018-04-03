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C 21 по 28 апреля в Красноярске пройдет Неделя «Стрелки»
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C 21 по 28 апреля в Красноярске пройдет Неделя «Стрелки» 

Strelka Magazine 37 минут назад
Фото: Strelka Magazine
В рамках Недели Института «Стрелка» пройдут лекции, воркшопы, дискуссия и кинопоказ. Основными площадками бесплатной просветительской программы станут музейный центр «Площадь мира» и культурное пространство «Каменка». Программа, организованная в партнерстве с компанией РУСАЛ.
В течение недели в Красноярске выступят создатель бюро Studio Weave Дже Ан, немецкий архитектор Макс Швиталла, идеолог фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков, а также партнеры и архитекторы КБ Стрелка. В рамках дискуссии, сделанной при поддержке «Яндекс. Такси», эксперты обсудят новые городские привычки и их влияние на транспортные системы городов.
Организаторы разработали два воркшопа — однодневный курс сторителлинга и пятидневный по исследованию городской идентичности, участники которого будут работать над концепцией проекта для территории Левого и Правого берега Енисея.
Недели «Стрелки» уже проходили в Калининграде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Белгороде и Саратове. Это продолжение публичной программы Института, которая проходит в Москве каждое лето, привлекая более 300 тысяч посетителей ежегодно.
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