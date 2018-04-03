C 21 по 28 апреля в Красноярске пройдет Неделя «Стрелки»

В рамках Недели Института «Стрелка» пройдут лекции, воркшопы, дискуссия и кинопоказ. Основными площадками бесплатной просветительской программы станут музейный центр «Площадь мира» и культурное пространство «Каменка». Программа, организованная в партнерстве с компанией РУСАЛ

В течение недели в Красноярске выступят создатель бюро Studio Weave Дже Ан, немецкий архитектор Макс Швиталла, идеолог фестиваля восстановления исторической среды « Том Сойер Фест» Андрей Кочетков , а также партнеры и архитекторы КБ Стрелка. В рамках дискуссии, сделанной при поддержке «Яндекс. Такси», эксперты обсудят новые городские привычки и их влияние на транспортные системы городов.

Организаторы разработали два воркшопа — однодневный курс сторителлинга и пятидневный по исследованию городской идентичности, участники которого будут работать над концепцией проекта для территории Левого и Правого берега Енисея.