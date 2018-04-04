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Преодоление проблемы утилизации мусора в Подмосковье займет 3–5 лет
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Преодоление проблемы утилизации мусора в Подмосковье займет 3–5 лет 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Еще 3-5 лет необходимо для преодоления проблемы утилизации отходов в Московской области, с 2019 года в регионе появятся мусороперерабатывающие комплексы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«За последнее время мы закрыли 24 свалки из 39, которые в Подмосковье были открыты в середине ХХ века. Осталось 15, какие-то из них причиняют беспокойство людям.. В 2019 году таких свалок уже не будет, будут мусороперерабатывающие комплексы. Я думаю, еще нужно 3-5 лет для того, чтобы преодолеть эту проблему. Формировать культуру нужно гораздо дольше», — сказал Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он отметил, что с начала учебного года школьников Подмосковья будут обучать раздельному сбору мусора.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.
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