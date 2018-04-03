4 апреля в Советском районе будут проблемы с водой 

Где-то водоснабжение отключат, а где-то понизят давление. Бывает, что в таких случаях вода не доходит до верхних этажей.
С 9.00 4 апреля до 9.00 5 апреля будет прекращена подача воды по адресам:
— ул. Главная, 45/14, 47, 48, 49, 51/29;
— ул. Каштановая, 8а, 10а, 14/45, 18 (котельная);
— ул. Мира, 29/51, 29а, 30а, 33, 37;
— ул. Халезова, 18а.
Будет понижено давление воды по улицам:
— Главная;
— Липатова;
— Мира;
— Парковая;
— Правды;
— Халезова.
Неудобства связаны с ремонтом на сетях водопровода. Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает «Водоканал».
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