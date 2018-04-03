На Ямале определили регионального оператора, который займется мусором по-новому

Заявку на конкурс подал один претендент, ему и поручат заниматься твердыми коммунальными отходами. Он же станет платежным агентом для всего региона.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами начнет действовать с 1 января 2019 года. Централизовано ей будет заниматься региональный оператор, который определяется на конкурсной основе. Документы в департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО подал один претендент — ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». Заявку 2 апреля признали соответствующей требованиям. Теперь до 1 мая власти региона заключат с компанией соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Далее, рассказал генеральный директор Сергей Шевченко , «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» оформят отношения с муниципалитетами, перевозчиками ТКО, организациями, в чем ведении находятся полигоны на местах. Представительства у регионального оператора уже есть в Тарко-Сале, Ноябрьске, Салехарде Надыме . Идут переговоры в Губкинском.

–Там где нет лицензированных и пригодных для использования объектов по обращению с твердыми бытовыми отходами, планируем их создавать как за счет собственных инвестиций, так и с помощью заемных средств. Фактически в каждом населенном пункте будет новый объект. Это либо сортировочные комплексы или перегрузочные станции. Последние будут использоваться там, где есть транспортное сообщение. Перегрузка и отправка на центральные сортировочные комплексы позволит минимизировать затраты и капитальные вложения, — рассказал Сергей Шевченко.

Региональный оператор станет единым платежным агентом для региона. Сама услуга перейдет из разряда жилищных в коммунальные. Тарифы утвердит профильная региональная структура.

Добавим, что на счету компании строительство и эксплуатация мусоросортировочного комплекса в Тарко-Сале и завода по глубокой переработке вторичных полимеров в Ноябрьске.