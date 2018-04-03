Ещё
На Ямале определили регионального оператора, который займется мусором по-новому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале определили регионального оператора, который займется мусором по-новому 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Заявку на конкурс подал один претендент, ему и поручат заниматься твердыми коммунальными отходами. Он же станет платежным агентом для всего региона.
Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами начнет действовать с 1 января 2019 года. Централизовано ей будет заниматься региональный оператор, который определяется на конкурсной основе. Документы в департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО подал один претендент — ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». Заявку 2 апреля признали соответствующей требованиям. Теперь до 1 мая власти региона заключат с компанией соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Далее, рассказал генеральный директор Сергей Шевченко, «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» оформят отношения с муниципалитетами, перевозчиками ТКО, организациями, в чем ведении находятся полигоны на местах. Представительства у регионального оператора уже есть в Тарко-Сале, Ноябрьске, Салехарде, Надыме. Идут переговоры в Губкинском.
–Там где нет лицензированных и пригодных для использования объектов по обращению с твердыми бытовыми отходами, планируем их создавать как за счет собственных инвестиций, так и с помощью заемных средств. Фактически в каждом населенном пункте будет новый объект. Это либо сортировочные комплексы или перегрузочные станции. Последние будут использоваться там, где есть транспортное сообщение. Перегрузка и отправка на центральные сортировочные комплексы позволит минимизировать затраты и капитальные вложения, — рассказал Сергей Шевченко.
Региональный оператор станет единым платежным агентом для региона. Сама услуга перейдет из разряда жилищных в коммунальные. Тарифы утвердит профильная региональная структура.
Добавим, что на счету компании строительство и эксплуатация мусоросортировочного комплекса в Тарко-Сале и завода по глубокой переработке вторичных полимеров в Ноябрьске.
Красный Север: последние новости
На Ямале пасхальная ярмарка церковной школы собрала более ста тысяч рублей Что нужно сингапурцам на Севере? Ямал будет сотрудничать с лучшей дипакадемией в мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей63
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя138
Киевский прокурор появился на телевидении голым41
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами128
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт267
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение