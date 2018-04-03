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Минпромторг: иностранцы с 10 апреля начнут получить выплаты по tax free
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Минпромторг: иностранцы с 10 апреля начнут получить выплаты по tax free 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что иностранные граждане с 10 апреля смогут получить выплаты по tax free в ряде городов, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
"С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, в рамках тех локаций, пока ограниченных, которые определены, смогут выписывать эти чеки. Соответственно, те иностранные граждане, которые приобретают товары, которые сейчас в системе, смогут получать возврат НДС", — сказал Евтухов.
Он отметил, что на данный момент выбраны четыре локации: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край — город Сочи, и Московская область — город Красногорск.
Ранее сообщалось, что Минпромторг начал принимать заявки на участие в пилотном проекте tax free.
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