Минпромторг: иностранцы с 10 апреля начнут получить выплаты по tax free

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что иностранные граждане с 10 апреля смогут получить выплаты по tax free в ряде городов, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

"С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, в рамках тех локаций, пока ограниченных, которые определены, смогут выписывать эти чеки. Соответственно, те иностранные граждане, которые приобретают товары, которые сейчас в системе, смогут получать возврат НДС", — сказал Евтухов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг начал принимать заявки на участие в пилотном проекте tax free.