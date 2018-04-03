Пришла весна, похолодали батареи: часть домов в центре Архангельска остались без отопления

Сегодня похолодает в 33 домах Архангельска . С 10 до 17:00 из-за ремонтов на сетях ТГК-2 отключат отопление по следующим адресам:

ул. Гагарина, 4,

пр. Троицкий, 161,

ул. Гайдара, 1, 2/1, 3, 4, 5, 6,

ул. Садовая, 5,

наб. Северной Двины, 122/1, 114, 115, 115/1,

пр. Троицкий, 115,

ул. Володарского, 74,

ул. Выучейского, 55, 55/1, 57/1, 59, 59/1, 59/2,

ул. Обводный канал, 34, 36, 36/1,

ул. Володарского, 50, 53, 54, 57,

пр. Советских космонавтов, 72,

ул. Урицкого, 34,

пр. Ленинградский, 348, 350, 350/1.

Сети водоснабжения ни дня остаются без ремонта. Поэтому до 17 часов холодное водоснабжение отключено здесь:

пр. Ленинградский, 338,

ул. Кирпичный завод,

ул. Обводный канал, 40/1,

ул. Дзержинского, 25/1,

проезд Бадигина, 25/1.

С 9:00 до 17:00 часов электроснабжение отключается на ул. Воронина, 27, 27/1, 29, 29/1 31/2, 31/3, пр. Ленинградский, 264-306 (четная сторона), ул. Заливная, 1-16.