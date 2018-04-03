По «Сумме» обвинений

Близких к правительству братьев-олигархов Магомедовых пересадили из джакузи на нары. Подробности узнал Sobesednik.ru

В выходные Тверской районный суд Москвы решил отправить на два месяца в СИЗО «Матросская Тишина» фигуранта списка «Форбс» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Влиятельных бизнесменов подозревают не только в мошенничестве с бюджетными деньгами (воровство на подрядах по строительству стадиона в Калининграде — лишь один эпизод), но и в создании ОПГ.

По картотеке Спецучета-1 ЗИЦ ГУВД по г. Москве, четверть века назад, в лихом 1993 году, студент МГУ Магомедов, зарегистрированный в общежитии на улице Шверника, уже загремел в СИЗО-1 (та самая «Матросская Тишина»), только не за мошенничество, а за вымогательство. О том первом аресте олигарха нет никакой информации ни в СМИ, ни в его биографиях, но его однокурсник (как пишут, даже сосед по общаге) Дворкович вряд ли мог об этом не знать. Но по каким-то соображениям (несложно догадаться, каким) с согласия премьер-министра все равно позволял отдавать под контроль бизнесмену с криминальным прошлым огромные бюджетные средства. Вымогать бизнесменам уже не было необходимости — нужные суммы им и так приносили на блюдечке. Сейчас Магомедовым вменяют в вину хищение минимум 2,5 млрд рублей, но, думается, братьям это только на карманные расходы.

До суда, конечно, еще далеко, но в любом случае состав нового кабинета министров после инаугурации президента изменится весьма заметно. И угораздило ж Магомедовых не поделить с Игорем Сечиным транспортные потоки Новороссийского морского торгового порта . Как будто братья не знали, что в активе у главы «Роснефти» , помимо корзинок с колбасой, есть и свои люди на Лубянке.

Кстати:

Не исключено, что волна арестов членов магомедовской ОПГ перекинется с бизнеса не только на исполнительную, но и на законодательную власть. Одно время имя Зиявудина Магомедова значилось в списке жильцов многоэтажки на Карамышевской набережной. Квартира эта принадлежит Наиде Магомедовой, младшей сестре братьев, супруге влиятельного депутата Госдумы Умахана Умаханова. Уже месяц, как хозяйке этой квартиры площадью, согласно выписке из Росреестра , 133,5 м2 (в декларации Умаханова квартира такой площади не указана) по решению суда запрещено совершать любые сделки с недвижимостью.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018 под заголовком «По „Сумме“ обвинений».