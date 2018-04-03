Орловским инвалидам начали выдавать памперсы

Орловской области по итогам контрактов регионального отделения ФСС с поставщиками технических средств реабилитации и изготовителями протезно-ортопедических изделий началось обеспечение льготных категорий граждан.

В настоящее время, граждане, ранее обратившиеся в отделение Фонда с заявлением, могут получить впитывающие простыни, подгузники, катетеры, костыли, трости, различные виды протезов, кресла-коляски и многое другое. В список включены услуги по сурдопереводу, сообщили в пресс-службе ФСС.

По словам управляющего Орловским региональным отделением ФСС Олега Ревякина, с начала текущего года региональным отделением Фонда для нужд заявителей из числа граждан льготной категории было закуплено более 1,3 млн единиц технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. На эти цели направлено более 50 млн рублей.

Стоит отметить, контрактах оговаривается право выбора заявителями места и способа получения. Необходимые средства заявители могут получить в пунктах выдачи в Орле или по месту жительства в пределах Орловской области. Каждому получателю при помощи телефонной связи дополнительно будет сообщено поставщиком о месте и времени получения необходимого ему технического средства реабилитации или протезно-ортопедического изделия.

Напомним, ранее орловские СМИ сообщили, что инвалиды-льготники не получают необходимые памперсы и вынуждены покупать из сами. В региональном ФСС прокомментировали, что подрядчик отказался выполнять обязательства после заключения контракта. После этого были объявлены новые торги и Фонд соцстраха обратился в прокуратуру

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