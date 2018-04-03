В Урюпинске из-за паводка эвакуировали десятки местных жителей

Вчера, 2 апреля, паводковые воды затопили 16 улиц в Советском районе города Урюпинска Волгоградской области . В экстренном порядке к родственникам пришлось переехать десяткам человек. Все силы и средства городских служб брошены на борьбу со стихией.

О том, что не все ладно в столице российской провинции V1.ru сообщают местные жители в социальных сетях. По словам людей, в зоне затопления 2 апреля оказались переулки Мирный, Восточный, Мясокомбинатский, Кирпичный, Донской, Котовского, Снежный, Юность, Шевченко и Большевитский. Также большая вода наведалась на улицу Гастелло, Зои Космодемьянской, Краснофлотскую, Свободы и Морскую. Все эти улицы находятся вблизи знаменитого Платочного рынка.

— По нашим подсчетам, подтопленными оказались около 60 домов на этих улицах, — рассказали V1.ru жители Урюпинска. — Больше двадцати человек вчера были эвакуированы. В основном, все разъехались по своим родственникам.

На борьбу со стихией в Урюпинске муниципальные службы направили погрузчики и экскаваторы. Около десяти грузовиков подвозили к затопленным улицам грунт, чтобы создать водное препятствие. Помощь местным жителям оказывали спасатели МЧС , а также техника из фермерских хозяйств.

Сегодня утром V1.ru сообщал, что в зоне затопления оказался в Урюпинском районе хутор Дьяконовский. По уточненным данным, там затопило 18 жилых домов на улицах Октябрьской и Песчаной. 40 человек выехали к родственникам.

При всем этом режим чрезвычайной ситуации в Урюпинском районе не вводился.