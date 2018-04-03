Государство планирует страховать рыбные «ясли» 

Предприятия аквакультуры включат в программу государственной поддержки в сфере сельского хозяйства.
Страхование будет распространяться на осетровые, сиговые виды рыб, хариусовые, щуковые, лососевые, и другие виды рыб, на беспозвоночных и макрофиты. Страхование будет осуществляться при гибели товаров в результате стихийных бедствий, массовых отравлений, нарушения тепло-, электро-, водоснабжения и пожаров. Государственная поддержка в виде субсидий за счёт средств федерального бюджета будут предоставлять на уплату страховых взносов по договорам страхования в сфере товарной аквакультуры.
Авторы законодательной инициативы — члены Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин, Анатолий Бифов, Олег Лебедев и Аркадий Пономарёв, — сообщает «Парламентская газета». Они отмечают, что распространение сельскохозяйственного страхования с общегосударственной поддержкой на товары аквакультуры позволит дополнительно формировать значительные финансовые ресурсы на случай утраты объектов товарной аквакультуры при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Отметим, в Ямало-Ненецком автономном округе уже второй год работает Собский рыбоводный завод, который в этом году выходит на проектную мощность, что позволит ежегодно производить около ста миллионов сиговых: муксуна, чира и пеляди с различной навеской. В текущем году намерены увеличить выпуск молоди до 40 млн штук навеской не менее 0,5 грамма. Параллельно формируют маточное стадо муксуна и осетровых. Собский завода — единственное предприятие индустриального типа, расположенное ближе всего к месту выгула сиговых, что существенно влияет на выживаемость выпущенной молоди при миграции.
Реализуют в регионе и проект по выращиванию осетра по замкнутому циклу водоснабжения производительностью 20 тонн в Салехарде. Он позволяет внедрить инновационные технологии в выращивании осетра, что обеспечит полную независимость производственного процесса от природно-климатических условий и времени года, а также сократить время выращивания рыбы. Три тонны первой продукции поступили в магазины в августе прошлого года. Осетров выращивают и в салехардском фермерском хозяйстве «Олейник», в прошлом году в бассейнах было около 25 тыс. осетров двух поколений.