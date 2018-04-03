Государство планирует страховать рыбные «ясли»

Предприятия аквакультуры включат в программу государственной поддержки в сфере сельского хозяйства.

Страхование будет распространяться на осетровые, сиговые виды рыб, хариусовые, щуковые, лососевые, и другие виды рыб, на беспозвоночных и макрофиты. Страхование будет осуществляться при гибели товаров в результате стихийных бедствий, массовых отравлений, нарушения тепло-, электро-, водоснабжения и пожаров. Государственная поддержка в виде субсидий за счёт средств федерального бюджета будут предоставлять на уплату страховых взносов по договорам страхования в сфере товарной аквакультуры.

Отметим, в Ямало-Ненецком автономном округе уже второй год работает Собский рыбоводный завод, который в этом году выходит на проектную мощность, что позволит ежегодно производить около ста миллионов сиговых: муксуна, чира и пеляди с различной навеской. В текущем году намерены увеличить выпуск молоди до 40 млн штук навеской не менее 0,5 грамма. Параллельно формируют маточное стадо муксуна и осетровых. Собский завода — единственное предприятие индустриального типа, расположенное ближе всего к месту выгула сиговых, что существенно влияет на выживаемость выпущенной молоди при миграции.