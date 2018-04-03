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Государство может застраховать рыбные хозяйства от потери продукции
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Государство может застраховать рыбные хозяйства от потери продукции 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Государство сможет оплачивать страховые взносы рыбных хозяйств. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Страховым случаем будет считаться гибель рыбы и произведённых из неё товаров в результате стихийных бедствий, массовых отравлений, нарушения тепло— электро— и водоснабжения и пожаров.
Авторами законодательной инициативы выступили члены Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, Анатолий Бифов, Олег Лебедев и Аркадий Пономарёв.
Владимир Кашин отметил, что законопроектом вводится оказание государственной поддержки в виде субсидий на уплату страховых взносов по договорам страхования в сфере товарной аквакультуры.
«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, которые грозят уничтожением рыбы, фермеры будут уверены, что они защищены государством и не понесут больших финансовых убытков», — сказал он.
Господдержка будет распространяться на рыб (осетровые, веслоносовые, лососевые, сиговые, хариусовые, карповые, окуневые, сомовые, серрановые, щуковые, угревые, икталуровые, клариевые, сельдевые, кефалевые, мороновые, латовые, калкановые, камбаловые, цихловые, миноговые), беспозвоночных (моллюски, ракообразные, иглокожие), а также на макрофитов (ламинария беломорская, ламинария японская, сахарина японская).
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