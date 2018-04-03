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«Летописцами истории страны» в Саратове стали более 200 журналистов
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«Летописцами истории страны» в Саратове стали более 200 журналистов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Саратове 30 марта в зале заседаний СГАУ обсудили роль журналистов в истории страны. В рамках презентованного проекта «Летописцы истории страны» авторы могут оставить свой вклад в истории журналистики. Напомним, что саратовское региональное отделение Союза журналистов России начало работать по проекту в сентябре прошлого года на средства Президентского гранта. Главная цель — оставить в памяти потомков имена выдающихся саратовских журналистов. В летописи уже почти 5000 материалов, почти 2000 современными авторами.
В дискуссии приняли участие единомышленники активистов Союза — чиновники министерство информации и печати Саратовской области, депутаты Саратовской областной думы, а также члены правления, журналисты региональных и муниципальных СМИ.
— Общая работа над проектом объединила разные поколения саратовских журналистов. Молодые начали проявлять больше интереса к работе регионального отделения, а ветераны с большим вниманием относиься к их творческим шагам, охотнее делиться опытом, — уверена председатель организации и руководитель проектаЛидия Златогорская.
Отметим, что в начале круглого стола состоялось знакомство, неформальное общение членов правления организации с новобранцами. В ряды профессионального союза вступило сразу тридцать человек А начатый разговор об ответственности, о творческом отношении к профессии, продолжился в следующем блоке — на заседании за круглым столом на тему «Журналистский проект, как гражданский поступок».
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