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Штраф за просроченный НДФЛ могут отменить
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Штраф за просроченный НДФЛ могут отменить 

Время бухгалтера 2 часа назад
В предложенном Минфином законопроекте устраняется одна из лакун в НК РФ. Авторы инициативы хотят дать возможность налоговым агентам не платить штраф, если компания просрочит сдачу отчетности по НДФЛ. Теперь, если в документах до сдачи отчетности агент найдет ошибку и уплатит недоимку и пени, то его нельзя будет оштрафовать за опоздание уплаты НДФЛ. Нарушение при этом не должно быть злонамеренным.
Нововведения совпадают с позицией КС РФ. Суд считает, что нельзя наказывать агента за то, что он не может подать уточненку, при том что подача уточненных документов — одно из условий освобождения от ответственности. Ведь в новом варианте отчетности, которую компания подает после доплаты, все ошибки уже исправлены.
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