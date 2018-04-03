Штраф за просроченный НДФЛ могут отменить

В предложенном Минфином законопроекте устраняется одна из лакун в НК РФ . Авторы инициативы хотят дать возможность налоговым агентам не платить штраф, если компания просрочит сдачу отчетности по НДФЛ. Теперь, если в документах до сдачи отчетности агент найдет ошибку и уплатит недоимку и пени, то его нельзя будет оштрафовать за опоздание уплаты НДФЛ. Нарушение при этом не должно быть злонамеренным.

Нововведения совпадают с позицией КС РФ. Суд считает, что нельзя наказывать агента за то, что он не может подать уточненку, при том что подача уточненных документов — одно из условий освобождения от ответственности. Ведь в новом варианте отчетности, которую компания подает после доплаты, все ошибки уже исправлены.