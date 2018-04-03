Активизация усилий Москвы в решении косовского вопроса 

«Нет никого в Европе, кто не разговаривает с Путиным», — заявил Александр Вучич на полигоне «Пасулянске ливаде», намекая на критику некоторых СМИ в его адрес из-за контактов с президентом России. Явно оставшийся довольным телефонной беседой с российским лидером Владимиром Путиным президент Сербии заявил, что трудно говорить с теми, кто стал спонсором независимости Косово, то есть с США.
Сегодня существует несколько фронтов холодной войны между Кремлем и западными столицами, прежде всего Вашингтоном, и в связи с этим встает вопрос, может ли теперь открыться еще один фронт — косовский? Беседа Вучича с Путиным об эскалации насилия в Косовской-Митровице в понедельник и рост напряженности в отношениях между Белградом и Приштиной привлекли внимание влиятельных западных СМИ. Агентство Bloomberg отметило, что, спрашивая у России совета о том, как ответить на эскалацию напряженности в Косово и Метохии, Сербия рискует обострить борьбу между Востоком и Западом за влияние на Балканах.
Блумберг (Bloomberg) констатирует, что Вучич зависит от помощи России в том, что касается блокирования признания Косово в международных организациях. Со своей стороны правительство Путина стремится предотвратить дальнейшее расширение ЕС за счет бывших коммунистических европейских стран и усилить свое влияние с помощью инвестиций, военной поддержки и других методов на Балканах — там, где в 90-е годы прошлого века велись самые кровавые бои в Европе после Второй мировой войны.
Агентство Ассошиэйтед пресс (Аssociated press, AP), в свою очередь, заявляет, что участие России в конфликте Сербии и Косово может осложнить попытки, предпринимаемые под покровительством ЕС и направленные на поиск мирного решения, а также может помешать обеим странам войти в Евросоюз. Кроме того, AP пишет о том, что Россия стремится распространить свое влияние на Балканах, прежде всего, с помощью своего традиционного славянского союзника — Сербии.
Министр в правительстве Сербии Ненад Попович, однако, очень позитивно оценивает развитие отношений между Белградом и Москвой и считает заявление Путина, адресованное сербскому народу, Сербии и президенту Вучичу, историческим. Комментируя утверждения AP, Попович сказал, что ситуация кардинально противоположна тому, что пишет агентство, поскольку слова Владимира Путина — послание мира и стабильности.
То, что стало известно о разговоре Путина и Вучича, по мысли собеседников газеты «Политика» Сречко Джукича и Владе Радуловича, подтверждает: Россия явно более активно включается в косовский процесс. Джукич, который является кадровым дипломатом, уверен, что это позитивный сигнал, а вот Радулович, исполнительный директор Атлантического совета, выражает обеспокоенность в связи с подобными российскими намерениями.
«Я не думаю, что Россия, которая прежде активно препятствовала переговорам в Брюсселе, формально примет участие в этом процессе. Но своими заявлениями, позицией, своими действиями, дипломатическими и иными, она проявит большую активность. И Западу это, понятно, не по душе», — говорит Сречко Джукич, который считает, что участие России принесет пользу диалогу и сербской стороне. Он напоминает, что перед всеми переговорами в Брюсселе представители Белграда и Приштины в обязательном порядке встречаются с представителем США в одной из комнат штаб-квартиры ЕС: «Тогда почему бы Сербии не привлечь какого-нибудь союзника, например, в лице России, Китая, какого-нибудь политика, интеллектуала, какую-нибудь авторитетную личность? Ведь ведется поиск решения для крайне сложной, запутанной проблемы, которую невозможно решить в узком кругу. Я не понимаю, почему этого не сделали раньше, и почему у нас все еще нет четко сформулированной позиции, согласованной со многими странами мира и, разумеется, со всеми нашими политическими руководителями».
Владе Радулович, в свою очередь, утверждает, что хорошо, когда есть на кого опереться, но сейчас стоит быть осмотрительными и не нужно приветствовать возможное дополнительное вмешательство в косовский процесс с Востока или с Запада. Радулович согласен с позицией, изложенной Ассошиэйтед пресс (Аssociated press) и Блумберг (Bloomberg), о том, что участие России лишь обострит ситуацию: «Нам крайне важно не осложнять положение еще больше. Сербии нужно найти как можно более эффективную форму сотрудничества, некий компромисс и с США, и с Евросоюзом. Поэтому, как я говорил, я боюсь, что привлечение России дополнительно ухудшит нашу позицию, ведь тем самым мы откровенно ткнем пальцем в тех, кто поддерживает Приштину, а нам это невыгодно».
Поясняя свою позицию, Радулович приводит некоторые наблюдения, сделанные во время разговоров с несколькими друзьями из «западных и восточных посольств». Они беседовали в понедельник вечером о ситуации в Косовской-Митровице. «По поводу того, что кому-то было известно о готовящихся акциях, скажу, что, по моим наблюдениям, все были застигнуты врасплох, полны сомнений и сдержаны в высказываниях. Я не слышал, чтобы кто-то из дипломатов (ни с Востока, ни с Запада) заявил о том, что события на севере Косово были спланированы, и что все будет в порядке. Все испугались, и это дало мне еще один аргумент в разговоре с ними, позволив утверждать, что косовский вопрос не так-то просто решить. И один, и другой были убеждены, что положение очень серьезно, и что происходящее может перечеркнуть все приложенные прежде усилия, нацеленные на мир и стабильность», — говорит Радулович.
Кстати, американское посольство в Косово предупредило своих граждан о повышенной угрозе террористических актов в Косово, в особенности во время Пасхи. В заявлении посольства, обнародованном во вторник, говорится, что экстремисты по-прежнему сосредоточены на туристических районах, торговых центрах, барах, религиозных объектах и других «привлекательных» целях.
Кремль: «Решение — только на основе Резолюции 1244»
Президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, провели телефонные переговоры в среду о решении косовской проблемы «в контексте предпринятой 26 марта приштинскими властями в Косовской-Митровице провокационной акции против главы канцелярии по делам Косова и Метохии правительства Сербии Марко Джурича», как заявил Кремль. В официальном сообщении говорится, что Путин заявил «о решительном осуждении таких действий, являющихся нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244». Он заявил, что «в основе косовского урегулирования должно лежать неукоснительное выполнение этой резолюции». Подчеркивается, что лидеры беседовали на тему актуальных вопросов российско-сербского стратегического партнерства, а президент Вучич выразил соболезнования в связи с трагедией в Косово. Также Вучич поздравил Путина с победой на президентских выборах.