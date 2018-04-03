Активизация усилий Москвы в решении косовского вопроса

«Нет никого в Европе, кто не разговаривает с Путиным », — заявил Александр Вучич на полигоне «Пасулянске ливаде», намекая на критику некоторых СМИ в его адрес из-за контактов с президентом России. Явно оставшийся довольным телефонной беседой с российским лидером Владимиром Путиным президент Сербии заявил, что трудно говорить с теми, кто стал спонсором независимости Косово, то есть с США

Сегодня существует несколько фронтов холодной войны между Кремлем и западными столицами, прежде всего Вашингтоном, и в связи с этим встает вопрос, может ли теперь открыться еще один фронт — косовский? Беседа Вучича с Путиным об эскалации насилия в Косовской-Митровице в понедельник и рост напряженности в отношениях между Белградом и Приштиной привлекли внимание влиятельных западных СМИ. Агентство Bloomberg отметило, что, спрашивая у России совета о том, как ответить на эскалацию напряженности в Косово и Метохии, Сербия рискует обострить борьбу между Востоком и Западом за влияние на Балканах.

Блумберг (Bloomberg) констатирует, что Вучич зависит от помощи России в том, что касается блокирования признания Косово в международных организациях. Со своей стороны правительство Путина стремится предотвратить дальнейшее расширение ЕС за счет бывших коммунистических европейских стран и усилить свое влияние с помощью инвестиций, военной поддержки и других методов на Балканах — там, где в 90-е годы прошлого века велись самые кровавые бои в Европе после Второй мировой войны.

Агентство Ассошиэйтед пресс (Аssociated press, AP), в свою очередь, заявляет, что участие России в конфликте Сербии и Косово может осложнить попытки, предпринимаемые под покровительством ЕС и направленные на поиск мирного решения, а также может помешать обеим странам войти в Евросоюз. Кроме того, AP пишет о том, что Россия стремится распространить свое влияние на Балканах, прежде всего, с помощью своего традиционного славянского союзника — Сербии.

Министр в правительстве Сербии Ненад Попович , однако, очень позитивно оценивает развитие отношений между Белградом и Москвой и считает заявление Путина, адресованное сербскому народу, Сербии и президенту Вучичу, историческим. Комментируя утверждения AP, Попович сказал, что ситуация кардинально противоположна тому, что пишет агентство, поскольку слова Владимира Путина — послание мира и стабильности.

То, что стало известно о разговоре Путина и Вучича, по мысли собеседников газеты «Политика» Сречко Джукича и Владе Радуловича, подтверждает: Россия явно более активно включается в косовский процесс. Джукич, который является кадровым дипломатом, уверен, что это позитивный сигнал, а вот Радулович, исполнительный директор Атлантического совета, выражает обеспокоенность в связи с подобными российскими намерениями.

«Я не думаю, что Россия, которая прежде активно препятствовала переговорам в Брюсселе , формально примет участие в этом процессе. Но своими заявлениями, позицией, своими действиями, дипломатическими и иными, она проявит большую активность. И Западу это, понятно, не по душе», — говорит Сречко Джукич, который считает, что участие России принесет пользу диалогу и сербской стороне. Он напоминает, что перед всеми переговорами в Брюсселе представители Белграда и Приштины в обязательном порядке встречаются с представителем США в одной из комнат штаб-квартиры ЕС: «Тогда почему бы Сербии не привлечь какого-нибудь союзника, например, в лице России, Китая , какого-нибудь политика, интеллектуала, какую-нибудь авторитетную личность? Ведь ведется поиск решения для крайне сложной, запутанной проблемы, которую невозможно решить в узком кругу. Я не понимаю, почему этого не сделали раньше, и почему у нас все еще нет четко сформулированной позиции, согласованной со многими странами мира и, разумеется, со всеми нашими политическими руководителями».

Владе Радулович, в свою очередь, утверждает, что хорошо, когда есть на кого опереться, но сейчас стоит быть осмотрительными и не нужно приветствовать возможное дополнительное вмешательство в косовский процесс с Востока или с Запада. Радулович согласен с позицией, изложенной Ассошиэйтед пресс (Аssociated press) и Блумберг (Bloomberg), о том, что участие России лишь обострит ситуацию: «Нам крайне важно не осложнять положение еще больше. Сербии нужно найти как можно более эффективную форму сотрудничества, некий компромисс и с США, и с Евросоюзом. Поэтому, как я говорил, я боюсь, что привлечение России дополнительно ухудшит нашу позицию, ведь тем самым мы откровенно ткнем пальцем в тех, кто поддерживает Приштину, а нам это невыгодно».

Поясняя свою позицию, Радулович приводит некоторые наблюдения, сделанные во время разговоров с несколькими друзьями из «западных и восточных посольств». Они беседовали в понедельник вечером о ситуации в Косовской-Митровице. «По поводу того, что кому-то было известно о готовящихся акциях, скажу, что, по моим наблюдениям, все были застигнуты врасплох, полны сомнений и сдержаны в высказываниях. Я не слышал, чтобы кто-то из дипломатов (ни с Востока, ни с Запада) заявил о том, что события на севере Косово были спланированы, и что все будет в порядке. Все испугались, и это дало мне еще один аргумент в разговоре с ними, позволив утверждать, что косовский вопрос не так-то просто решить. И один, и другой были убеждены, что положение очень серьезно, и что происходящее может перечеркнуть все приложенные прежде усилия, нацеленные на мир и стабильность», — говорит Радулович.

Кстати, американское посольство в Косово предупредило своих граждан о повышенной угрозе террористических актов в Косово, в особенности во время Пасхи. В заявлении посольства, обнародованном во вторник, говорится, что экстремисты по-прежнему сосредоточены на туристических районах, торговых центрах, барах, религиозных объектах и других «привлекательных» целях.

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