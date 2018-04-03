МККК: поставки оружия в Йемен должны быть обусловлены соблюдением гуманитарного права

"Государства, поддерживающие стороны в этом конфликте, должны увязать свою поддержку с ясным условием соблюдения законов войны", — отметил он.

"Поставки оружия должны осуществляться при одновременном выдвижении условия о том, что гражданские лица должны быть защищены, а больницы не должны становиться мишенью. Иными словами, не должно быть поддержки без соблюдения международного гуманитарного права", — подчеркнул Мардини.

Заявление регионального директора МККК приурочено к созыву во вторник в Женеве конференции по Йемену, на которой страны-доноры, как ожидается, объявят суммы взносов на оказание в 2018 году помощи пострадавшим мирным жителям. Как подчеркивают в Красном Кресте, для гражданских лиц в Йемене соблюдение гуманитарного права и беспрепятственный доступ к работникам гуманитарных организаций столь же важны, как и материальная помощь со стороны доноров.