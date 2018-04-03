Эхо выборов 2018: Массовая политическая голодовка пройдет в Карачаево-Черкесии в знак протеста

Голодовка стартует в Карачаево-Черкесии 23 апреля, в акции собираются принять участие более 300 активистов из числа местных жителей, а также приезжие из Краснодарского и Ставропольского краев. Все эти люди — наблюдатели, которые находились на участках в день выборов и стали свидетелями грубейших нарушений закона.

прокуратуру и Вбросы, фальсификации, массовое и незаконное удаление наблюдателей с участков, угрозы и скандалы — все это попало на камеры и было зафиксировано в многочисленных заявлениях в МВД ЦИК . Так, в Малокарачаевском районе наблюдателей выводили силой со всех участков, в Адыге-Хабльском — лично замглавы района взашей вытолкал девочку-наблюдателя за пределы УИКа, наблюдатели за руку хватали голосующих «пачками», фиксировали тех, кто дважды голосовал.

Таких историй если не сотни, то десятки. Сурайкин лично заявил в СМИ о сотнях незаконно удаленных с участков в КЧР наблюдателях от партии. Кроме того, активисты «Коммунистов России» утверждают, что те протоколы, которые им были выданы в руки на участках после подсчета голосов, были массово переписаны. То есть в ГАС выборы ввели совершенно другие цифры. Для примера, только в одном Зеленчукском районе явку повысили в ГАСах на 30-40% по сравнению с тем, что написано в протоколах.

Начиная с 18 марта мы подали жалобы во все органы правопорядка, а также в ЦИК. Но ни одна жалоба так и не была рассмотрена. В том числе то, что в день выборов решением избиркома КЧР были отстранены члены Избиркома КЧР от нашего кандидата в президенты РФ Максима Сурайкина, а также члены ТИКов, — говорит секретарь ЦК партии КПКР по избирательным технологиям Дмитрий Перевязкин . — По нашему мнению, это было явное превышение полномочий избирательной комиссии КЧР, так как в законе не предусмотрено, что в день выборов можно приостановить полномочия членов избирательных комиссий. Тем самым членов ТИК лишили возможности контролировать голосование, процесс подведения итогов выборов и участвовать в заседаниях соответствующих комиссий. Мы считаем, что это все было сделано намеренно. По этой ситуации член ИК КЧР с правом совещательного голоса Андрей Давыдов подал повторное заявление в СК РФ

«Естественно, наша партия и мы все признаем, что уверенную победу на выборах президента РФ одержал Владимир Владимирович Путин. Он наш президент, — заявил лидер Коммунистов России в СКФО Эдуард Маршанкулов . — Но, тем не менее, на участках в КЧР имели место быть массовые фальсификации, и люди, которые сами от этого пострадали, которых запугивали, угрожали, и до сих пор это все продолжается, крайне возмущены. Правоохранительные органы и власти пугают наших активистов уголовными делами, депутатов грозятся лишить статусов и мандатов. Вот пример, МВД КЧР сфальсифицировало административное производство в отношении нашего депутата Алины Чикатуевой. Сотрудник МВД написал, что в ее присутствии был составлен протокол, который она, якобы, отказалась подписать в присутствии понятых. Однако, это настоящая провокация и подделка. Мы уже подали материалы в Следственный Комитет и Прокуратуру о том, что протокол был полностью сфальсифицирован. Депутат вообще в этот день не присутствовала в этом месте и не встречалась с полицией тем более. Это явное уголовное преступление, которое прикрывается на местном уровне».

По всем этим причинам активисты партии и решили устроить массовую голодовку, которую, кстати, не одобряют в руководстве КПКР. Но удержать толпу возмущенных, разгневанных и оскорбленных наблюдателей, по их словам, не в состоянии.

«Лично я считаю, что голодовка — это крайняя мера, мы должны добиваться справедливости через суды, прокуратуру и следственные органы, — добавил Маршанкулов. — Однако позиция активистов крайне решительная. Люди просто не верят в справедливое расследование. На их заявления нет никакой реакции, центризбирком на все закрыл глаза, правоохранительные органы вместо того, чтобы заниматься нарушениями и рассматривать заявления активистов, запугивают их и угрожают самих отдать под следствие. Обо всем мы уже сообщили руководству партии. Естественно, позиция нашего лидера совпадает с нашей. Мы должны требовать справедливости всеми законными методами: суды, прокуратура, СК, ЦИК. Однако, мы в то же время не можем запретить нашим активистам принимать решения. Мы можем их только уговаривать, что мы и делаем. Пытаемся сократить количество голодающих, сдвинуть сроки, попросить, чтобы голодовка прошла без участия иногородних активистов, и в акции участвовали только жители республики. Например, изначально все были настроены сразу после выборов объявлять протест, нам удалось убедить сдвинуть сроки на месяц, когда уже будут получены ответы от правоохранительных органов и других структур, куда подавались обращения и жалобы. Кроме того, большинство депутатов нашей фракции заявили об участии в голодовке. Я свою очередь побеседовал с ними, однако они настроены решительно в данном вопросе».

Сам Эдуард Маршанкулов участвовать в голодовке пока не планирует. По его словам, он продолжит добиваться справедливости через судебную и правоохранительную системы.

По словам активистов, голодовка начнется спустя месяц после выборов, именно тогда, когда уже закончится срок рассмотрения всех жалоб. Акция протеста будет заявлена как бессрочная, и будет проходить в круглосуточном режиме. Все люди будут находиться в одном помещении, откуда никто не выйдет, пока их не услышат.

«Мы хотим привлечь внимание правоохранительных органов, руководства страны! На данный момент к нам поступило уже более 300 заявлений о присоединении к акции, — говорит один из организаторов голодовки. — Все эти люди пройдут комплексное обследование у врачей. Мы должны быть уверены, что у наших активистов нет серьезных заболеваний, которые мешали бы им нас поддержать. Все будет проходить в одном помещении под контролем медиков. Мы заранее уведомим прокуратуру, правоохранительные органы, администрацию, ЦИК. По просьбе Эдуарда Маршанкулова мы сократили число участников голодовки до 100 человек. Но это будут самые решительные и стойкие люди, готовые идти до конца!»

Человеку, незнакомому с ситуацией в КЧР, может показаться странной такая ситуация. Когда непарламентская партия, которая и особых высот нигде не достигала, так активничает в республике. Однако, в Карачаево-Черкесии «Коммунисты России» — мощный игрок на политической арене. Именно кандидат от этой партии Эдуард Маршанкулов взял процентное большинство на выборах в Госдуму в 2016 году в Черкесске , и второе место после Единой России в целом по республике. За него проголосовали в целом 25% жителей республики, 71 тысяча голосов из 300 тысяч избирателей. Такие же показатели по результатам выборов в муниципальные парламенты в 2017 году.

«Наша партия в КЧР — единственная альтернатива партии власти, — говорит Дмитрий Перевязкин. — Естественно, когда в этом году власть издевательски сфальсифицировала результаты выборов так, что у нас по итогам получилось 2 тысячи голосов, учитывая, что каждый год за нас голосуют десятки тысяч жителей по всей республике, мы не можем спокойно с этим согласиться. Мы считаем, что за нарушения все виновные должны нести ответственность, и во всем этом произошедшем беспределе должны разбираться правоохранительные органы. Активисты и возмущены именно этим, а не общим результатом выборов! Что касается позиции властей, то они своими действиями лишь усугубляют ситуацию. Вместо того, чтобы разъяснить людям, наладить диалог с активистами, совместно с ними разобраться в заявленных нарушениях, они еще больше подбрасывают дров в топку, действуя методом угроз и запугивания. Я в свою очередь как непосредственный участник событий готов выразить нашим активистам полную поддержку, ибо по человечески их понимаю. Люди идут на голодовку, тем самым выражают свое собственное мнение и возмущение, и имеют на это полное право! А подобные действия нечистоплотных сотрудников избиркомов в КЧР бросают тень на всю выборную систему в стране и заставляют усомниться в итоговом результате. Хотя мы признаем победу основного кандидата, но считаем, что у товарища Максима Сурайкина были украдены голоса, в том числе и в КЧР».

Судя по всему, нормального диалога в ближайшее время не предвидится, и мы будем наблюдать масштабную акцию протеста, массовую голодовку, которая непонятно во что может вылиться. Ясно одно, такая политическая акция выводит политическую повестку маленькой и относительно спокойной республики на общефедеральный уровень.