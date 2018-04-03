Руководство «Нафтогаза» отключило отопление в своем офисе 

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» на своей странице в Facebook.
«Мы попросили Киевэнерго отключить отопление в нашем офисе. Выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что украинским предприятиям теплокоммунэнерго не хватает газа для успешного завершения отопительного сезона в первой декаде апреля. В связи с этим «Нафтогаз» начал заключение дополнительных соглашений на поставки газа с теплокоммунэнерго и объединениями совладельцев многоквартирных домов.