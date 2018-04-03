В Карелии подготовили проект по борьбе с незаконной занятостью

По итогам 2017 года на миграционный учет поставили 51,9 тысячи иностранных граждан, 15 процентов из которых приехали в регион трудиться.

По заявлениям девяти организаций оформили 13 разрешений на привлечение 22 иностранных граждан, выдали 32 разрешения на работу.

На 1 января 2018 года действительны 63 разрешения на работу. Наибольшая часть иностранных граждан работает подсобными рабочими, бетонщиками и водителями.

Но нередки и случаи, когда работодатели используют нелегальный труд не только мигрантов, но и жителей Карелии

Касается это в том числе и туристического бизнеса. Как сообщили в республиканском минкультуры, подобные факты зафиксированы в гостевых домах в разных муниципальных районах.

Чиновники предупреждают об ответственности за использование «серых» схем. Для информирования об этом они намерены использовать площадки сельских домов культуры и библиотек.

Но разъяснительная деятельность не всегда ведет к позитивным результатам. А вот применение такого критерия оценки, как легальность выплаты зарплаты сотрудникам, при поощрении предпринимателей за заслуги в продвижении туристических услуг намного эффективнее. Эксперты предлагают пользоваться именно им.

— Очень важен консолидированный подход в решении проблемы снижения неформальной занятости и легализации теневой части заработной платы, — прокомментировал «РГ» политолог Михаил Седых. — Надо по максимуму использовать эффективные инструменты для ее предотвращения, в частности, информировать сотрудников и предпринимателей о последствиях. Ведь работая без оформления, люди лишаются социальных и трудовых гарантий.

Эффективным инструментом в работе по снижению неформальной занятости может стать и проведение совместных рейдов с органами МВД налоговой службы , представителями центров занятости в адрес тех предприятий и организаций, где имеются признаки неформальной занятости.

В одном из муниципальных районов Карелии данная форма успешно реализуется.

Материальный стимул решили применить и при государственной поддержке будущего биофармацевтического производства. Для этого в правительстве республики подготовили законопроект. Согласно ему инвесторы в области биофармацевтики получат бюджетные субсидии, размер которых будет зависеть от сумм НДФЛ, перечисленных компаниями.

Но величина субсидии не должна превышать 90 процентов от налогов, уплаченных в прошлом финансовом периоде. Поэтому, считают чиновники, инвестор будет заинтересован в «белой» заработной плате. Именно такая форма поддержки позволит стимулировать не просто развитие данного производства, но и создание большого количества рабочих мест.

Право на субсидию появится у инвестора со второго года дея-тельности на территории республики. Поэтому ведомства уже будут располагать данными, какие суммы НДФЛ перечислены. Под них и предусмотрят статью в бюджете.