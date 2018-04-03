И сбоку бантик: 6 признаков идеального гифтпака

Евгений Чарский

Едва отгремели новогодние и февральско-мартовские праздники, а в маркетинговых департаментах многих FMCG-компаний уже вовсю кипит работа над подарочными наборами продукции… на следующий год. Специально для Sostav.ru Евгений Чарский, креативный директор Charsky studio, подготовил материал о том, какие задачи может решить гифтпак и что важно учесть при его разработке.

FMCG-компании уделяют всё больше внимания созданию подарочных наборов, стараясь перещеголять друг друга в оригинальности и предложить потребителю именно свой товар в качестве идеального подарка: к Новому году, к так называемым «гендерным» праздникам, к любому другому событию. Гифтпаки — замечательный формат, прекрасно адаптировавшийся к развитой российской культуре дарения. Ведь у нас сильна традиция одаривать знакомых и даже малознакомых, но по каким-то причинам важных в данный момент людей («с пустыми руками-то не пойдешь»). И бренды активно используют этот факт.

Звенья подарочной цепочки

B2B2B2C2C — в этом наборе букв кроется модель создания гифтпака. Брендинговое агентство или дизайн-студия (первая B) разрабатывает конструкцию и дизайн подарочной упаковки по заказу производителя (вторая B), при этом очевидно, что клиентом является не только владелец бренда, но и ритейлер (третья B), а также — и даже в первую очередь — покупатель (первая C). Однако покупатель не является конечным потребителем: им становится тот, кто в итоге получает подарочный набор (последняя C). Идеальные гифтпаки решают задачи каждого из звеньев этой цепочки.

Производители и розница стремятся с их помощью увеличить продажи отдельных SKU, средний чек (особенно если в наборе больше двух позиций), оборачиваемость и другие экономические показатели. Помимо этого, гифтпак увеличивает добавленную стоимость в глазах потребителя. «Праздничный art work не меняет цену продукта (для потребителя), но зато мощно поднимает added value в его глазах. Этот формат дарит возможность выделиться на полке, а также освежить регулярный продукт, увеличить продажи», — говорит бренд-менеджер Brooke Bond и Lipton Анна Дё.

Кроме этого, подарочный набор — хороший способ оттестировать новые продукты, а также расширить круг покупателей.

Бренд-менеджер Colgate-Palmolive Надежда Хромченко:

«Это дополнительная возможность привлечь новых пользователей к своей продукции. Ведь человек получает в подарок то, чем, возможно, он ещё не пользовался ранее».

Если товар понравится, в будущем потребитель будет воспринимать его как знакомый и с большей вероятностью приобретет его уже самостоятельно.

Покупатели же ищут недорогой и универсальный подарок, приобретя который, они сэкономят время и деньги и который будет «нестыдно» вручить родственникам, друзьям, коллегам

и т. д.

Формула идеального гифтпака

Каким же должен быть идеальный гифтпак, который решит задачи всех заинтересованных лиц?

1) Интересный

«Должно быть просто непреодолимое желание взять его в руки, покрутить и подарить кому-то от души или даже оставить себе, а коробку не выбрасывать, потому что она очень-очень!» — такими словами нам как-то прокомментировал бриф один бренд-менеджер. И я не могу не согласиться с ним. Все эти ленточки, бантики, жестяные коробки самых разнообразных форм так и тянет взять в руки и рассмотреть поближе, ну, а после этого вероятность, что они окажутся у покупателя в корзине для покупок, возрастает в разы.

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2) Транслирующий выгоду

Хоть подарок и должен быть интересен сам по себе, без привязки к цене, желание потребителя сэкономить никто не отменял. «2 продукта по цене 1» или «косметичка в подарок» — обязательно подчеркните выгоду от приобретения вашего гифтпака!

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3) Функциональный

Мало что может так порадовать человека, как ощущение, что о нём позаботились, продумали, как он будет использовать ваш продукт. Например, предусмотрели на упаковке место для пожелания или другой подписи, превратив подарочный набор в открытку. Или превратили коробку в ёлочную игрушку.

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4) Учитывающий обстоятельства покупки

Разрабатывая гифтпак, нужно помнить и о том, где и при каких обстоятельствах будут выбирать ваш продукт. Некоторые бренды делают кастомизированные варианты подарочных наборов для разных розничных сетей, и это вполне оправданно: таким образом можно более точно учесть пожелания целевой аудитории, попасть в контекст. К примеру, гифтпаки для сети «Магнит» скорее всего будут более простыми и понятными, без намёков на премиальность, которая будет смотреться неуместно на фоне окружающей продукции эконом-сегмента.

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5) Универсальный

Но делая упор на кастомизацию, не стоит забывать, что подарочный набор выступает своего рода «универсальным презентом», ведь покупатели часто не знают точных предпочтений тех, кому предназначаются подарки.

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6) Отражающий идентичность бренда

И, конечно, подарочный набор должен решать имиджевые задачи бренда, транслировать его ценности и другие атрибуты. Покупатель должен запомнить ваш продукт не просто как хороший подарок, а как подарок от бренда X, к которому ему захочется вернуться снова.

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