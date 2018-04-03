Лучшего призывника выберут на Вологодчине

Больше 30 юношей соревнуются за победу в финале областного конкурса «Призывник года». Итоговое состязание будущих защитников Отечества стартовало в Вологодской области сегодня.

Всего в финал вышел 31 человек. Это старшеклассники и студенты начальных курсов колледжей и техникумов в возрасте от 15 до 18 лет. Все они прошли муниципальные этапы и стали победителями. В начальных отборах поучаствовали более 700 человек.

В рамках армейского конкурса подростки три дня проведут в войсковой части в Шекснинском районе. Им предстоит пройти соревнования по стрельбе, бегу, подтягиванию на перекладине, отжиманию от пола, разборке-сборке АК-74, использованию средств индивидуальной защиты, строевой подготовке, показать знания российской военной истории. Также военные кураторы проведут для подростков занятия по огневой подготовке, современному вооружению Российской армии, правовой стороне военной службы и урок мужества «Сергей Преминин — Герой России! Герой Вологодчины!».

В каждом конкурсе выберут сильнейшего. Также судьи определят трех самых сильных участников, которые наберут наибольшее число баллов. Главный победитель по желанию получит ходатайство от Военного комиссариата Вологодской области для поступления в военную образовательную организацию