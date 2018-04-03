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Лучшего призывника выберут на Вологодчине
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Лучшего призывника выберут на Вологодчине 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Больше 30 юношей соревнуются за победу в финале областного конкурса «Призывник года». Итоговое состязание будущих защитников Отечества стартовало в Вологодской области сегодня.
Всего в финал вышел 31 человек. Это старшеклассники и студенты начальных курсов колледжей и техникумов в возрасте от 15 до 18 лет. Все они прошли муниципальные этапы и стали победителями. В начальных отборах поучаствовали более 700 человек.
В рамках армейского конкурса подростки три дня проведут в войсковой части в Шекснинском районе. Им предстоит пройти соревнования по стрельбе, бегу, подтягиванию на перекладине, отжиманию от пола, разборке-сборке АК-74, использованию средств индивидуальной защиты, строевой подготовке, показать знания российской военной истории. Также военные кураторы проведут для подростков занятия по огневой подготовке, современному вооружению Российской армии, правовой стороне военной службы и урок мужества «Сергей Преминин — Герой России! Герой Вологодчины!».
В каждом конкурсе выберут сильнейшего. Также судьи определят трех самых сильных участников, которые наберут наибольшее число баллов. Главный победитель по желанию получит ходатайство от Военного комиссариата Вологодской области для поступления в военную образовательную организацию
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