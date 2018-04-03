Новосибирский завод «Экран» получит 250 млн рублей на модернизацию производства

НОВОСИБИРСК , 3 апреля. / ТАСС /. Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит заемное финансирование в размере 250 млн рублей Новосибирскому заводу «Экран» (крупнейшее предприятие в Сибири по выпуску стеклотары, входит в группу компаний РАТМ Холдинг — прим. ТАСС) на модернизацию стекловаренной печи и установку оборудования для нанесения нанопокрытия на бутылки, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе РАТМ Холдинга.

"Экспертный совет Фонда развития промышленности в рамках программы «Проекты развития» одобрил заводу заявку на финансирование в размере 250 млн рублей под 5% годовых сроком на 5 лет. У нас подошел срок ремонта и реконструкции стекловаренной печи, а также мы планируем потратить эти средства на установку оборудования для нанесения на стеклотару инновационного покрытия, содержащего одностенные углеродные нанотрубки", рассказали в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Как уточнил собеседник агентства, модернизация печи займет 45 дней и начнется в конце апреля этого года.

Ранее ТАСС сообщал, что на заводе «Экран» планируют выпускать бутылки с нанопокрытием, которое позволит увеличить прочность стеклотары на 10% и сократит вес 285-граммовой бутылки, производимой на предприятии, до 260 г, что даст возможность производить большее количество продукции из того же объема сырья.