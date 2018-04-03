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Новосибирский завод «Экран» получит 250 млн рублей на модернизацию производства
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Новосибирский завод «Экран» получит 250 млн рублей на модернизацию производства 

ТАСС 2 часа назад
НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит заемное финансирование в размере 250 млн рублей Новосибирскому заводу «Экран» (крупнейшее предприятие в Сибири по выпуску стеклотары, входит в группу компаний РАТМ Холдинг — прим. ТАСС) на модернизацию стекловаренной печи и установку оборудования для нанесения нанопокрытия на бутылки, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе РАТМ Холдинга.
"Экспертный совет Фонда развития промышленности в рамках программы «Проекты развития» одобрил заводу заявку на финансирование в размере 250 млн рублей под 5% годовых сроком на 5 лет. У нас подошел срок ремонта и реконструкции стекловаренной печи, а также мы планируем потратить эти средства на установку оборудования для нанесения на стеклотару инновационного покрытия, содержащего одностенные углеродные нанотрубки", рассказали в пресс-службе РАТМ Холдинга.
Как уточнил собеседник агентства, модернизация печи займет 45 дней и начнется в конце апреля этого года.
Ранее ТАСС сообщал, что на заводе «Экран» планируют выпускать бутылки с нанопокрытием, которое позволит увеличить прочность стеклотары на 10% и сократит вес 285-граммовой бутылки, производимой на предприятии, до 260 г, что даст возможность производить большее количество продукции из того же объема сырья.
Новосибирский завод «Экран» начал работу в 1954 году как предприятие электронной промышленности. После распада СССР на его площадях создан завод по производству стеклотары. Сегодня он является одним из крупнейших стекольных заводов России, на котором работают более 1000 сотрудников.
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