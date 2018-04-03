22 миллиона за проект обводной дороги в Самаре

Набережная реки Самары — странная штука. По документам и по названию она есть. Но в реальности это не то, что вы думаете. Здесь нет красивых домов, аллей и газонов. Фактически, набережная реки Самары — это полусгнившие избы, отсутствующие дороги и криминал.

Решится эта проблема через строительство объездной магистрали — не ясно, но областной Минтранс решился на подготовку проекта обводной дороги. Она пройдет вдоль берега Самары, там, где сейчас и пройти-то сложно. Стоимость проекта 22 миллиона. Подрядчика ищут через сайт Госзакупок.

Планируется, что новая дорога пройдёт от улицы Водников до Южного шоссе, соединяя Фрунзенский и Южный мосты. Возможно, что дорога пойдет и дальше — до моста на улице Главной. Пока же заказывается проект первой части дороги от Водников до Самарской.

Минтранс хочет, чтобы проект был готов к августу 2019 года. В 2018-м году подрядчику заплатят 10 млн рублей. Остальное — в 2019-м.

Торги завершат в конце апреля. Подрядчику нужно рассчитать прокладку инженерных сетей, размещение остановок общественного транспорта и развязку с мостом по улице Главной. Проект включает в себя историко-культурную экспертизу территории.