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22 миллиона за проект обводной дороги в Самаре
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22 миллиона за проект обводной дороги в Самаре 

Car-Mania 24 минуты назад
Фото: Car-Mania
Набережная реки Самары — странная штука. По документам и по названию она есть. Но в реальности это не то, что вы думаете. Здесь нет красивых домов, аллей и газонов. Фактически, набережная реки Самары — это полусгнившие избы, отсутствующие дороги и криминал.
Решится эта проблема через строительство объездной магистрали — не ясно, но областной Минтранс решился на подготовку проекта обводной дороги. Она пройдет вдоль берега Самары, там, где сейчас и пройти-то сложно. Стоимость проекта 22 миллиона. Подрядчика ищут через сайт Госзакупок.
Планируется, что новая дорога пройдёт от улицы Водников до Южного шоссе, соединяя Фрунзенский и Южный мосты. Возможно, что дорога пойдет и дальше — до моста на улице Главной. Пока же заказывается проект первой части дороги от Водников до Самарской.
Минтранс хочет, чтобы проект был готов к августу 2019 года. В 2018-м году подрядчику заплатят 10 млн рублей. Остальное — в 2019-м.
Торги завершат в конце апреля. Подрядчику нужно рассчитать прокладку инженерных сетей, размещение остановок общественного транспорта и развязку с мостом по улице Главной. Проект включает в себя историко-культурную экспертизу территории.
Фото: Минтранс Самарской области
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