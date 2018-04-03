Дизайн Reddit обновили впервые за десять лет

Один из самых популярных сайтов мира, социальный новостной портал Reddit изменил дизайн впервые за десять лет. Новая версия портала стала доступна пользователям с сегодняшнего дня. Теперь Reddit может быть открыт в трех вариантах: компактном, классическом или карточном. Гиперссылки на сторонние сайты выделены другим шрифтом. Разработчики не планируют навязывать пользователям новую версию дизайна, поэтому все желающие могут переключиться на старый вариант. Визуальным изменениям подвергся и любимец пользователей маскот Сну, много лет являющийся символом портала Reddit.