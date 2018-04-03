Ещё
Любовь Токалина затмила всех на церемонии вручения премии «Ника»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Любовь Токалина затмила всех на церемонии вручения премии «Ника» 

Eva.ru 22 минуты назад
Фото: Eva.ru
Известная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина с легкостью даст фору любой юной красавице, ведь знаменитость не просто щедро одарена природной красотой, но и находится в великолепной физической форме, которую она эффектно подчеркнула на церемонии вручения премии «Ника».
Первая российская кинопремия «Ника» была в этом году проведена уже в 31-й раз. На ковровой дорожке торжественного светского мероприятия блистали лучший российские актрисы. Однако центром всеобщего внимания и восхищения стала непревзойденная Любовь Толкалина.
40-летняя кинодива выбрала для вечера, посвященного чествованию лучших деятелей профессии за минувший год, эффектное длинное платье в древнегреческом стиле. Светло-бежевый наряд, украшенный множеством пайеток, гармонично смотрелся на одной из самых женственных актрис отечественного кинематографа, выгодно подчеркивая ее изящную талию и визуально увеличивая в объеме бюст.
Многие интернет-пользователи сравнили Любовь Николаевну с настоящей богиней, которые так красочно описаны в древнегреческих мифах и легендах. «Шикарная женщина! Восхитительное платье» «Богиня Афродита собственной персоной» «Красавица наша! Голливуд отдыхает» «Греческая богиня!» «Какая Вы шикарная женщина!» Заметим, что своей фигурой и красотой Любовь Толкалина обязана не только природе, но и усердным многочасовым занятиям. Актриса часто делится с поклонниками в сети интернет снимками, сделанными во время своих ежедневных тренировок.
Eva.ru: последние новости
Анна Хилькевич подтвердила свою беременность «Неужели от Бибера?»: СМИ заговорили о беременности Селены Гомес Необычное путешествие Ивана Охлобыстина привело его поклонников в восторг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя97
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»386
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт104
Российская «Дрель» напугала британцев114
Что делает спецназ США у российских границ113
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение