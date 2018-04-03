Любовь Токалина затмила всех на церемонии вручения премии «Ника» 

Известная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина с легкостью даст фору любой юной красавице, ведь знаменитость не просто щедро одарена природной красотой, но и находится в великолепной физической форме, которую она эффектно подчеркнула на церемонии вручения премии «Ника».
Первая российская кинопремия «Ника» была в этом году проведена уже в 31-й раз. На ковровой дорожке торжественного светского мероприятия блистали лучший российские актрисы. Однако центром всеобщего внимания и восхищения стала непревзойденная Любовь Толкалина.
40-летняя кинодива выбрала для вечера, посвященного чествованию лучших деятелей профессии за минувший год, эффектное длинное платье в древнегреческом стиле. Светло-бежевый наряд, украшенный множеством пайеток, гармонично смотрелся на одной из самых женственных актрис отечественного кинематографа, выгодно подчеркивая ее изящную талию и визуально увеличивая в объеме бюст.
Многие интернет-пользователи сравнили Любовь Николаевну с настоящей богиней, которые так красочно описаны в древнегреческих мифах и легендах. «Шикарная женщина! Восхитительное платье» «Богиня Афродита собственной персоной» «Красавица наша! Голливуд отдыхает» «Греческая богиня!» «Какая Вы шикарная женщина!» Заметим, что своей фигурой и красотой Любовь Толкалина обязана не только природе, но и усердным многочасовым занятиям. Актриса часто делится с поклонниками в сети интернет снимками, сделанными во время своих ежедневных тренировок.