Любовь Токалина затмила всех на церемонии вручения премии «Ника»

Известная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина с легкостью даст фору любой юной красавице, ведь знаменитость не просто щедро одарена природной красотой, но и находится в великолепной физической форме, которую она эффектно подчеркнула на церемонии вручения премии «Ника».

Первая российская кинопремия «Ника» была в этом году проведена уже в 31-й раз. На ковровой дорожке торжественного светского мероприятия блистали лучший российские актрисы. Однако центром всеобщего внимания и восхищения стала непревзойденная Любовь Толкалина.

40-летняя кинодива выбрала для вечера, посвященного чествованию лучших деятелей профессии за минувший год, эффектное длинное платье в древнегреческом стиле. Светло-бежевый наряд, украшенный множеством пайеток, гармонично смотрелся на одной из самых женственных актрис отечественного кинематографа, выгодно подчеркивая ее изящную талию и визуально увеличивая в объеме бюст.