Ксения Собчак показала фото с сыном и мужем из Таиланда

Телеведущая, журналист> и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак призналась, что, наконец, решила уделить время семье. Вместе с мужем и сыном знаменитость улетела в отпуск. Для отдыха ее семья выбрала Таиланд . Все это Ксения сообщила своим подписчикам в Instagram, поделившись фото с Максимом Виторганом и 1,5-годовалым Платоном.

Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но, по-моему, этот тот случай, когда это на 100% так!😂😂😂 После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск!

радостно написала Ксения Собчак в соцсети.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 2 Апр 2018 в 11:36 PDT Действительно, предвыборная гонка и желание быть среди кандидатов в президенты РФ совсем лишили Ксению Собчак выходных и возможности наслаждаться временем с родными. Теперь же она может хотя бы в отпуске побыть с любимыми мужем и сыном. Большинство подписчиков порадовались за Ксению в комментариях: «Какие красивые❤️😍👌», «Замечательного отпуска!», «Вы большая молодец, Ксения!», «Какие вы классные, отличного отпуска», «И правильно сделала! 🌿🌿🌿🌞», «Молодцы! Отдыхайте хорошо и возвращайтесь!», «Отлично! Молодец семейство!». Многие также отметили шикарную фигуру Ксении. И, судя по всему, стало ясно, что все слухи о ее беременности теперь можно считать неподтвержденными.

Напомним, 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Сейчас ребенку уже исполнился год. Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года. Новорожденный мальчик стал первым ребенком Ксении Собчак, а потому в прошлом году к ней было приковано особое внимание СМИ и публики. Пара периодически делится моментами семейного счастья. Однако обычно лицо мальчика они не показывают.

Лишь некоторое время назад Максим Виторган показал лицо Платона. Вскоре, правда, видео было удалено из соцсети. Вероятно, пост появился в Instagram случайно. Или, возможно, знаменитый отец разместил его, не посоветовавшись с женой.

Чуть позже сама Ксения Собчак разместила пост в Instagram, на котором лицо Платона можно увидеть сбоку. Ее подписчики тут же начали решать, на кого больше похож малыш — на папу или на маму.

Фото: Instagram / @xenia_sobchak

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«ВКонтакте» и «Одноклассниках»!