«Поезд здоровья» стартовал в Мурманской области

Гражданам, живущим на севере, временами трудно пройти обследование или консультацию врачей. Для решения этой задачи с 2014 года в Мурманской области был реализован проект «Поезд здоровья».

Машина с медицинским оборудованием следует по заснеженным заполярным дорогам. Состав входит медицинский комплекс для помощи и обследования. И вот «Поезд здоровья» возобновил работу в регионе. В «вагонах» жильцы поселков смогу пройти обследование по программе диспансеризации взрослого населения. В программе принимают участие специалисты мурманских больниц и лабораторий. Всего со 2 апреля по 18 мая «Поезд здоровья» посетит почти 30 уголков Заполярья.